В Эстонии есть чемпионы, для которых нет места

Где ее искать? Как правило, на прогулках или тренировках. Но в городских условиях, к сожалению, трудно говорить об активном времяпрепровождении, потому что правила обязывают выгуливать животное исключительно на поводке. Тогда как собаке обычно нужно намного больше - даже если кажется, что пес не мечтает о карьере охотника.