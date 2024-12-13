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В Эстонии есть чемпионы, для которых нет места

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Рейсинг - очень популярный вид спорта во многих странах.
Рейсинг - очень популярный вид спорта во многих странах. Фото: Inna Gaston

Согласно статистике, домашние животные есть более чем у половины населения Эстонии. При этом треть опрошенных, а это десятки тысяч человек, являются владельцами собак. Причем у многих это совсем не крохотные декоративные породы, а вполне крупные собаки, которым нужна нагрузка.

Где ее искать? Как правило, на прогулках или тренировках. Но в городских условиях, к сожалению, трудно говорить об активном времяпрепровождении, потому что правила обязывают выгуливать животное исключительно на поводке. Тогда как собаке обычно нужно намного больше - даже если кажется, что пес не мечтает о карьере охотника.

На самом деле, большинство собак очень даже любят бегать и тому доказательство - курсинг, то есть собачьи бега по пересеченной местности, на которые съезжаются десятки собачников, чтобы дать своим питомцам возможность погоняться за механическим зайцем и насладиться азартом погони.

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