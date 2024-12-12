В таллиннском парке появится современная зона отдыха и спорта

Парк Меривялья в районе Пирита станет живописной и богатой природой средой, которая привлечет как любителей природы, так и поклонников спорта. Обновление парка сохранит его естественный облик, дополнив его дополнительным озеленением. Кроме того, в парке появятся новые возможности для проведения досуга.

«Удобное общественное пространство рядом с домом заметно улучшает качество жизни. При обновлении парка Меривялья мы учитываем его уникальные особенности и значение для местных жителей», – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Работы по развитию парка Меривялья будут проводиться в четыре этапа в соответствии с бюджетными возможностями. Первым этапом, в рамках народного бюджета, в 2025 году будет построен низкий веревочный парк для школьников, который будет разделен на две зоны: более простую для младших детей и сложную часть для старших.

На следующем этапе появится игровая площадка для малышей с домиком и горкой, а также пружинные качели. Для детей постарше будет оборудована лазательная пирамида и песочная кухня. Чтобы мотивировать взрослых заниматься спортом, будет реконструирована существующая волейбольная площадка, рядом с которой появятся уличные тренажеры. Кроме того, будет построена отдельная спортивная площадка для пожилых людей.