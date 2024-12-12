Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с управой района Пирита планируют обновить парк Меривялья. Проект предполагает сохранение природной красоты парка, но в то же время создание современных и разнообразных возможностей для активного отдыха посетителей всех возрастов.
В таллиннском парке появится современная зона отдыха и спорта
Парк Меривялья в районе Пирита станет живописной и богатой природой средой, которая привлечет как любителей природы, так и поклонников спорта. Обновление парка сохранит его естественный облик, дополнив его дополнительным озеленением. Кроме того, в парке появятся новые возможности для проведения досуга.
«Удобное общественное пространство рядом с домом заметно улучшает качество жизни. При обновлении парка Меривялья мы учитываем его уникальные особенности и значение для местных жителей», – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Работы по развитию парка Меривялья будут проводиться в четыре этапа в соответствии с бюджетными возможностями. Первым этапом, в рамках народного бюджета, в 2025 году будет построен низкий веревочный парк для школьников, который будет разделен на две зоны: более простую для младших детей и сложную часть для старших.
На следующем этапе появится игровая площадка для малышей с домиком и горкой, а также пружинные качели. Для детей постарше будет оборудована лазательная пирамида и песочная кухня. Чтобы мотивировать взрослых заниматься спортом, будет реконструирована существующая волейбольная площадка, рядом с которой появятся уличные тренажеры. Кроме того, будет построена отдельная спортивная площадка для пожилых людей.
В разных частях парка будут созданы современные зоны отдыха с лавочками и столами для пикников. Также по всему парку будут установлены гамаки для отдыха как в тени деревьев, так и на солнце. Пруд благоустроят, а рядом с ним появятся шезлонги.
Кроме того, будут приведены в порядок основные пешеходные дорожки, установлены информационные стенды о парке Меривялья, питьевой кран, велопарковки, станция для обслуживания велосипедов и мусорные контейнеры.
«Я рада, что при обновлении парка учитываются интересы посетителей всех возрастов, а город инвестирует в создание современной и многофункциональной зоны отдыха, которая будет приносить радость всем жителям Меривялья. При этом важно, чтобы в парке осталось его природное очарование», – отметила старейшина района Пирита Дорис Раудсепп.
Для сохранения и увеличения биоразнообразия Меривялья в парке будут высажены новые виды растений, привлекающие насекомых, птиц и мелких животных. В парке появится шесть новых декоративных деревьев, девять хвойных деревьев, 35 высокорослых кустарников, 256 среднерослых кустарников, 502 низкорослых кустарника и 5444 многолетних растений. Кроме того, будут установлены 4-6 домиков для летучих мышей.
Очередность и график выполнения работ могут изменяться в зависимости от возможностей.
Все заинтересованные могут ознакомиться с материалами проекта ЗДЕСЬ (на эстонском языке).
Публичная презентация проекта состоится 17 декабря 2024 года в 17:30 в среде Teams.