Рийгикогу отклонил предложение центристов взять под контроль расходы министров

Как передала пресс-служба парламента, за отклонение законопроекта проголосовал 41 депутат Рийгикогу, против - восемь. Таким образом, законопроект был исключен из процедуры.

Законопроект предусматривал ежемесячную выплату 20 процентов от должностного оклада члена правительства на основании представленных расходных документов на представительские расходы, что позволило бы контролировать правильность использования представительских расходов.

Согласно действующему порядку, членам правительства на представительские расходы ежемесячно выплачивается 20% от оклада, при этом у них нет обязанности предоставлять отчеты об их использовании. Месячная зарплата премьер-министра составляет 8759,05 евро, а представительские расходы - 1751,81 евро в месяц, тогда как зарплата министра составляет 7445,19 евро, а представительские расходы - 1489,04 евро в месяц.

«Министры не должны покрывать из представительских расходов затраты на рабочую силу, транспорт или другие повседневные рабочие обязанности, поскольку эти расходы уже заложены в бюджеты министерств. Сейчас представительские расходы министров, по сути, являются дополнительной заработной платой, так как маловероятно, что члены правительства ежемесячно тратят такие суммы на обновление гардероба или услуги красоты», - утверждают центристы.

Согласно представленному фракцией Центристской партии законопроекту, представительские расходы министрам должны были бы выплачиваться на основании предоставленных документов (например, товарных чеков), что дало бы возможность контролировать целесообразность их использования.

«Чтобы залатать дыры в бюджете, правительство вводит новые налоги, что еще больше осложняет положение людей и предприятий. Так как нынешняя трудная ситуация требует солидарности и вклада каждого, то для обеспечения справедливости и сплоченности общества система выплаты представительских расходов министрам должна стать прозрачной», - призвали центристы.