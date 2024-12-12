В предварительных заплывах чемпионата мира по плаванию на короткой воде эстонский пловец Крегор Цирк на дистанции 200 м баттерфляем со временем 1.50,39 установил рекорд Эстонии. Он побил свой же предыдущий рекорд на 14 сотых секунды.
Эстонские пловцы творят историю на чемпионате мира!
Быстрее Цирка были лишь итальянец Альберто Раццетти (1.49,44) и канадец Илья Харун (1.50,11). То же время, что и наш пловец, проплыл также поляк Кшиштоф Хмелевски.
Кроме того, в финал, который начнется сегодня вечером в 19.00, прошли также Трентон Джулиан (1:50,58), Андрей Минаков (1:50,62), Николас Альбиеро (1:50,83) и Ричард Мартон (1:51,79).
Однако независимо от результата финала Цирк уже вошел в историю эстонского плавания: ни один из наших спортсменов ранее не выступал в трех финалах подряд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
«Личный рекорд, этим сказано все. Я очень удивлен этим заплывом, потому что предыдущие дни не были для меня простыми. На тренировках я не находил такого драйва и по поводу этого старта у меня было множество вопросов.
То, что я смог так плыть сейчас с очень хорошим самочувствием, я очень этому рад. Мой пятый финал на дистанции 200 м баттерфляем на титульных соревнованиях за последние 12 месяцев. Я, наверное, единственный пловец в мире, кому это удалось», - сказал Цирк после предварительного заплыва.
Национальный рекорд обновил сегодня и Ральф Трибунцов – он проплыл 50 м за 23,06. До этого рекорд, который также принадлежал Трибунцову, составлял 23,13.