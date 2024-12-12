Эстонские пловцы творят историю на чемпионате мира!

Быстрее Цирка были лишь итальянец Альберто Раццетти (1.49,44) и канадец Илья Харун (1.50,11). То же время, что и наш пловец, проплыл также поляк Кшиштоф Хмелевски.

Кроме того, в финал, который начнется сегодня вечером в 19.00, прошли также Трентон Джулиан (1:50,58), Андрей Минаков (1:50,62), Николас Альбиеро (1:50,83) и Ричард Мартон (1:51,79).

Однако независимо от результата финала Цирк уже вошел в историю эстонского плавания: ни один из наших спортсменов ранее не выступал в трех финалах подряд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

«Личный рекорд, этим сказано все. Я очень удивлен этим заплывом, потому что предыдущие дни не были для меня простыми. На тренировках я не находил такого драйва и по поводу этого старта у меня было множество вопросов.

То, что я смог так плыть сейчас с очень хорошим самочувствием, я очень этому рад. Мой пятый финал на дистанции 200 м баттерфляем на титульных соревнованиях за последние 12 месяцев. Я, наверное, единственный пловец в мире, кому это удалось», - сказал Цирк после предварительного заплыва.

Национальный рекорд обновил сегодня и Ральф Трибунцов – он проплыл 50 м за 23,06. До этого рекорд, который также принадлежал Трибунцову, составлял 23,13.