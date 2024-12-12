Смотрите, где находятся самые ровные дороги Эстонии

Государственная компания AS Teede Tehnokeskus регулярно измеряет состояние дорог Эстонии при помощи специального оборудования. По словам руководителя проекта Свена Вескиоя, ровность дорог оценивается с использованием специального измерительного оборудования по международной методике IRI (International Roughness Index): «В этом году ровность измеряли на 64 участках дорог по всей Эстонии, которые вошли в рейтинг».