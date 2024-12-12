Экспертный центр дорожного строительства Эстонии Teede Tehnokeskus на Форуме по содержанию дорог в Пайде объявил самые ровные дороги Эстонии этого года. Награду «Самая ровная дорога 2024» получил участок шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Тартумаа, дорожное покрытие на котором уложила компания Verston Eesti OÜ.
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Смотрите, где находятся самые ровные дороги Эстонии
Государственная компания AS Teede Tehnokeskus регулярно измеряет состояние дорог Эстонии при помощи специального оборудования. По словам руководителя проекта Свена Вескиоя, ровность дорог оценивается с использованием специального измерительного оборудования по международной методике IRI (International Roughness Index): «В этом году ровность измеряли на 64 участках дорог по всей Эстонии, которые вошли в рейтинг».