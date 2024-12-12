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Смотрите, где находятся самые ровные дороги Эстонии

Перевод: Сергей Светлов
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Свен Вескиоя, руководитель проекта Teede Tehnokeskus, вручил в Пайде награду за самую ровную дорогу года Алану Мурувяли, руководителю строительного направления компании Verston Eesti.
Свен Вескиоя, руководитель проекта Teede Tehnokeskus, вручил в Пайде награду за самую ровную дорогу года Алану Мурувяли, руководителю строительного направления компании Verston Eesti. Фото: Tarmo Trei

Экспертный центр дорожного строительства Эстонии Teede Tehnokeskus на Форуме по содержанию дорог в Пайде объявил самые ровные дороги Эстонии этого года. Награду «Самая ровная дорога 2024» получил участок шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Тартумаа, дорожное покрытие на котором уложила компания Verston Eesti OÜ.

Государственная компания AS Teede Tehnokeskus регулярно измеряет состояние дорог Эстонии при помощи специального оборудования. По словам руководителя проекта Свена Вескиоя, ровность дорог оценивается с использованием специального измерительного оборудования по международной методике IRI (International Roughness Index): «В этом году ровность измеряли на 64 участках дорог по всей Эстонии, которые вошли в рейтинг».

Победивший участок на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, между 146,6 и 155,4 километрами, показал индекс ровности 0,63. Дорожное покрытие уложила компания Verston Eesti.

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