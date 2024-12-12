Человеком года по версии журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп. В шорт-лист помимо него вошли Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная.
Time назвал Дональда Трампа человеком года
Победу Трампа на выборах президента США можно назвать исторической во многих смыслах, писал Time, представляя шорт-лист кандидатов.
Он будет самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанный виновным по уголовному делу.
Трамп уже становился человеком года по версии Time - в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США.
О том, что Трамп будет назван человеком года, ранее сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на свои источники.
По данным CNN, Трамп должен позвонить в колокол, объявляющий открытие Нью-Йоркской биржи, чтобы отметить выход журнала с объявлением человека года.
В ноябре избранный президент дал Time обширное интервью.
В шорт-лист помимо Трампа вошла вдова Алексея Навального Юлия Навальная, вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, подкастер Джо Роган, первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум и основатель Facebook Марк Цукерберг.
Time называет человека года с 1927 года, нередко это звание достается главам государства. Всего три президента США - Калвин Кулидж, Герберт Гувер и Джеральд Форд - не стали человеком года. Франклин Рузвелт был объявлен человеком года трижды.
В 2023 году человеком года по версии Time стала Тейлор Свифт.