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Time назвал Дональда Трампа человеком года

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BBC
Трамп стал человеком года во второй раз.
Трамп стал человеком года во второй раз. Фото: Time

Человеком года по версии журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп. В шорт-лист помимо него вошли Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная.

Победу Трампа на выборах президента США можно назвать исторической во многих смыслах, писал Time, представляя шорт-лист кандидатов.

Он будет самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанный виновным по уголовному делу.

Трамп уже становился человеком года по версии Time - в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США.

О том, что Трамп будет назван человеком года, ранее сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным CNN, Трамп должен позвонить в колокол, объявляющий открытие Нью-Йоркской биржи, чтобы отметить выход журнала с объявлением человека года.

В ноябре избранный президент дал Time обширное интервью.

В шорт-лист помимо Трампа вошла вдова Алексея Навального Юлия Навальная, вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, подкастер Джо Роган, первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Time называет человека года с 1927 года, нередко это звание достается главам государства. Всего три президента США - Калвин Кулидж, Герберт Гувер и Джеральд Форд - не стали человеком года. Франклин Рузвелт был объявлен человеком года трижды.

В 2023 году человеком года по версии Time стала Тейлор Свифт.

BBC
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