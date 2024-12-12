СМИ: в Подмосковье расстрелян разработчик современных ракет, которыми атакуют Украину

По информации источников СМИ в спецслужбах и Силах обороны Украины, Шатский убит в Кузьминском лесопарке возле города Котельники в Московской области. «Это была спецоперация Главного управления разведки министерства обороны Украины», - пишет «Украинская правда».

Первым об убийстве Шатского утром 12 декабря сообщил журналист Александр Невзоров в телеграм-канале. Он опубликовал две фотографии убитого мужчины, который внешне похож на Шатского (фото и видео с ним доступны в открытых источниках, 1, 2 и 3). Невзоров также опубликовал посты московских телеграм-каналов, которые сообщили 10 декабря, что в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка застрелен мужчина.

«Важные истории» геолоцировали место съемки видеороликов, появившихся в телеграм-каналах, и установили, что оно расположено в 10 минутах ходьбы от дома Шатского в Котельниках (его адрес известен из данных утечек).

В подмосковных Котельниках застрелили инженера, который занимался разработкой крылатых ракет.



Это называют операцией украинских спецслужб.



Подробности: https://t.co/l3XkM7iPSY pic.twitter.com/hACFxrFzXg — Важные истории (@istories_media) December 12, 2024

Авторы программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» сообщили в ночь на 11 декабря, что очевидцы «отчетливо услышали звуки пистолетной стрельбы» возле Кузьминского лесопарка около 21:00 10 декабря. Корреспондент программы сообщил, что очевидцы говорили о «некоем пострадавшем, который лежит без движения в лесу и не подает признаков жизни».