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Трудности на пути к победе: Олег Гросс уверен, что построит спа-отель в любом случае

Перевод: Вера Копти
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По проекту Koko Arhitektid спа-комплекс на озере Вильянди может выглядеть так.
По проекту Koko Arhitektid спа-комплекс на озере Вильянди может выглядеть так. Фото: Koko Arhitektid

Несмотря на трудности в реализации проекта строительства спа-отеля, крупный предприниматель Олег Гросс уверен, что строительство начнется весной и объект будет достроен.

Препятствие на пути развития связано с договором о госзакупке, согласно которому город Вильянди и волость могут закупать услуги бассейна только у победителя конкурса – компании Aqva Hotels. Однако эта фирма отказалась от участия в строительстве спа-отеля и прилегающего к нему бассейна. Стоимость договора составляет 451 000 евро в год. «Мы ищем решение и сотрудничаем с Aqva Hotels, - сказал Гросс. - Здание мы построим в любом случае».

В августе Олег Гросс и Роман Кусма, представитель Aqva Hotels – прежнего партнера города Вильянди и волости, представили политикам план, согласно которому принадлежащая Гроссу компания OG Elektra полностью приобретет Aqva Hotels и таким образом получит право построить в Вильянди сооружение, подобное спа-отелю в Раквере. Однако сделка по продаже Aqva Hotels не состоялась, так как собственник запросил гораздо большую сумму, чем был готов заплатить покупатель.

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