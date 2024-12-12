Трудности на пути к победе: Олег Гросс уверен, что построит спа-отель в любом случае

Препятствие на пути развития связано с договором о госзакупке, согласно которому город Вильянди и волость могут закупать услуги бассейна только у победителя конкурса – компании Aqva Hotels. Однако эта фирма отказалась от участия в строительстве спа-отеля и прилегающего к нему бассейна. Стоимость договора составляет 451 000 евро в год. «Мы ищем решение и сотрудничаем с Aqva Hotels, - сказал Гросс. - Здание мы построим в любом случае».