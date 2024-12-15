В студии дискуссионной передачи «Своя правда», темой которой в эти предпраздничные дни стали подарки, основатель светского салона Art & Gourmet и мастер по этикету Анна Павлова объяснила, что ни при каких обстоятельствах нельзя высказывать свое недовольство подарками. Даже если они совсем не понравились.
Мастер по этикету: самое главное правило получения подарка – благодарить в любом случае
«Вообще, этикет - это об удобстве, уместности и уважении, - рассказала она. - Если эти три правила все время держать в голове, будет гораздо легче и свои положительные эмоции держать в узде и проявлять из уместно, и справляться с негативными эмоциями».
Она уточнила, что с негативными эмоциями возникает такая история: нужно благодарить всегда, но если подарок вам не понравился, это будет видно по лицу, по разочарованным глазам: «Как этого избежать? Нужно просто понять, что мы благодарим не за конкретную вещь, а за сам жест, проявленный в наш адрес, за время, которое человек потратил, чтобы подумать о вас, прийти на ваше мероприятие, найти и купить этот подарок и преподнести его вам».
Что дарить, чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим? Какие подарки радуют, а какие огорчают? Когда и кому уместно дарить тот или иной подарок? На эти приятные вопросы будут искать ответы герои и эксперты предпраздничного выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник, 16 декабря, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.