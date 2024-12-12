Требование о пятилетнем сроке договора на оказание услуг также будет отменено, чтобы обеспечить гибкость и предоставить Департаменту здоровья свободу действий в отношении срока действия договора. Согласно действующему договору о закупках PERH будет оказывать эту услугу до 2027 года. Референтная лаборатория иммуногематологических исследований определяет, например, подходящие препараты донорской крови для лечения пациента.

Благодаря Закону о внесении изменений в Закон о государственных пошлинах и Закон о наркотических и психотропных веществах государственные пошлины в административной сфере Министерства социальных дел будут увеличены для покрытия возросших процессуальных издержек. Предполагается, что новые государственные пошлины покроют до 45 процентов процессуальных издержек, а остальные расходы покрываются из бюджетов учреждений.

Например, плата за лицензию на деятельность по предоставлению социальных услуг вырастет с 32 евро до 100 евро. Государственная пошлина за лицензию на деятельность по производству лекарств вырастет с 1000 до 2500 евро, а государственная пошлина за разрешение на деятельность по оптовой торговле лекарствами вырастет с 1000 до 2000 евро.

Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и Закон о военной службе, а также Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге откладывают отмену снижающегося необлагаемого налогом дохода и увеличение единого необлагаемого налогом дохода на один год.