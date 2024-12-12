Сегодня президент Алар Карис провозгласил законы, касающиеся законодательства в сфере конкуренции, сроков ответа на запросы, продления срока обучения и налогообложения доходов, полученных через предпринимательский счет.
Провозглашенные законы также касаются налогообложения доходов, полученных через бизнес-счета, сертификации семян, услуг лаборатории донорской крови, а также государственной пошлины за лицензии на медицинскую и социальную деятельность. Кроме того, глава государства заявил об отсрочке повышения лимита необлагаемого налогом дохода и других изменениях, которые вступят в силу в рамках того же самого закона.
Закон о поправках к Закону о конкуренции предлагает решение, которое позволяет применять действующие в виде исключения разрешения Европейского союза для определенных групп и во внутреннем законодательстве о конкуренции.
Согласно Закону о внесении изменений в Закон о реагировании на служебные записки и запросы о разъяснениях и подаче коллективных обращений, власти должны отвечать на служебные записки и запросы о разъяснениях в течение 15 дней вместо прежних 30.
Согласно закону о внесении изменений в Закон Эстонской Республики об образовании и о внесении изменений в другие связанные с ним законы, молодые люди должны продолжать учебу даже после окончания основной школы.
Обязательное школьное образование заменяется обязательным образованием, которое длится до 18 лет или до получения профессионального или среднего образования. Создается более четкая основа для того, как интегрировать обучение по интересам в общеобразовательные занятия.
В обучение также могут быть интегрированы отдельные модули профессионального или высшего образования, а по решению руководителя прикладного вуза такое заведение в дальнейшем сможет предоставлять среднее, профессиональное и вечернее образование.
Учебная программа прикладных вузов становится более гибкой, поскольку получить профессиональное образование можно без среднего образования. В то же время закон ограничивает свободное повторение профессионального обучения для взрослых аналогично высшему образованию. Изменения коснутся молодых людей, окончивших основную школу в 2026 году.
Закон о внесении изменений в Закон об упрощенном налогообложении доходов от предпринимательской деятельности и Закон об обмене налоговой информации предусматривает, что в будущем вместо прежнего постепенного налогообложения к суммам, переведенным на счет предприятия, будет применяться единая ставка налога в размере 20 процентов, а в случае пользователя предпринимательского счета, присоединившегося к обязательной накопительной пенсии, налог увеличится на выплату второго пенсионного уровня.
Закон, вносящий поправки в Закон о размножении и защите сортов растений и Закон о лесах, создает исключение, согласно которому небольшие количества поступающих на рынок старых сортов семян и посадочного материала могут производиться, сертифицироваться и упаковываться иначе, чем требовалось ранее, но таким образом, чтобы не распространять опасных вредителей растений.
Также в будущем поставщики смогут воспроизводить и реализовывать посадочный материал известных сортов плодовых и ягодных культур без использования сортовой карты, а поставщики семенного картофеля смогут сами печатать этикетки упаковок семенного картофеля, что ускоряет процесс производства и означает более гибкое решение для поставщика.
Согласно Закону о внесении изменений в Закон о крови, организация референтной службы иммуногематологических исследований передается от Министерства социальных дел Департаменту здоровья, который уже осуществляет надзор за иммуногематологическими исследованиями крови.
Требование о пятилетнем сроке договора на оказание услуг также будет отменено, чтобы обеспечить гибкость и предоставить Департаменту здоровья свободу действий в отношении срока действия договора. Согласно действующему договору о закупках PERH будет оказывать эту услугу до 2027 года. Референтная лаборатория иммуногематологических исследований определяет, например, подходящие препараты донорской крови для лечения пациента.
Благодаря Закону о внесении изменений в Закон о государственных пошлинах и Закон о наркотических и психотропных веществах государственные пошлины в административной сфере Министерства социальных дел будут увеличены для покрытия возросших процессуальных издержек. Предполагается, что новые государственные пошлины покроют до 45 процентов процессуальных издержек, а остальные расходы покрываются из бюджетов учреждений.
Например, плата за лицензию на деятельность по предоставлению социальных услуг вырастет с 32 евро до 100 евро. Государственная пошлина за лицензию на деятельность по производству лекарств вырастет с 1000 до 2500 евро, а государственная пошлина за разрешение на деятельность по оптовой торговле лекарствами вырастет с 1000 до 2000 евро.
Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и Закон о военной службе, а также Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге откладывают отмену снижающегося необлагаемого налогом дохода и увеличение единого необлагаемого налогом дохода на один год.
Поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц или 8400 евро в год должен был вступить в силу с 2025 года, теперь вступят в силу в 2026 году. Исключение - пенсионеры по старости, которые будут подлежать более высокому необлагаемому налогом доходу.
В новом году вступят в силу изменения в Закон о подоходном налоге, в результате чего текущая ставка подоходного налога с населения и предприятий увеличится на два процентных пункта до 22%. Кроме того, перестанет применяться льготная ставка в размере 14 процентов на регулярно распределяемую прибыль компаний и в связи с этим 7-процентный подоходный налог, удерживаемый с дивидендов, выплачиваемых физическим лицам. Ставка налога на авансовые платежи кредитных организаций также будет повышена с 15 до 18 процентов.
Лимит необлагаемых налогом льгот будет обновлен. Закон актуализирует положения о суточных, питании экипажей судов и самолетов, расходах на прием, рекламных подарках, размещении сотрудников, расходах на укрепление здоровья сотрудников, сувенирах, переданных некоммерческими организациями, а также компенсации за использование личного автомобиля.
Изменения также касаются освобождения от налога на использование личного автотранспортного средства члена Кайтселийта, медицинских осмотров и льгот в случае травмы или смерти. Уточнен также перечень оздоровительных услуг, расходы на которые не облагаются налогом для работодателя (в них добавлен массаж), а MTÜ Freedom Convoy добавлено в список объединений, которым юридические лица могут делать пожертвования для нужд Украины с условием освобождения от подоходного налога.