Психолог: дарить можно все – правила придумываем мы себе сами

«Дарить можно все, - ответила психолог. - Правила придумываем мы себе сами, сами же их и нарушаем. Тут важно просто понимать, что подарок - это продолжение наших взаимоотношений. Это - один из языков любви».

Если мы изначально относимся к подаркам, как цели поделиться теплом и радостью, удивить и как-то сделать человеку приятно, то с такой целью получится все: найдется время походить по магазинам и выбрать, мы сможем сделать это с трепетом и вниманием, попытаемся заранее осторожно выяснить, чего человек хочет: «То есть, если мы хотим это сделать с теплом, то мы заранее проводим какую-то предварительную работу, но нужно, чтобы эта предварительная работа была в радость».

Что дарить, чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим? Какие подарки радуют, а какие огорчают? Когда и кому уместно дарить тот или иной подарок? На эти приятные вопросы будут искать ответы герои и эксперты предпраздничного выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник, 16 декабря, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.