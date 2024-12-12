Хорошие новости для заемщиков: Европейский центральный банк снизил процентную ставку

Согласно решению Совета ЕЦБ, с 18 декабря 2024 года процентная ставка по депозитным операциям составит 3,00%, по основным операциям рефинансирования - 3,15%, а по кредитным операциям постоянного доступа - 3,40%.

В октябре ЕЦБ также снижал процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Процентная ставка ЕЦБ связана с межбанковской процентной ставкой Euribor, от которой зависит размер ежемесячного платежа по кредитам. Чем ниже процентная ставка, тем меньше сумма ежемесячного платежа.

ЕЦБ сообщает, что замедление инфляции идет в соответствии с прогнозами. По оценкам экспертов, средний уровень общей инфляции составит 2,4% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. В 2027 году инфляция ускорится до 2,1% из-за обновления системы торговли квотами на выбросы в ЕС. Без учета цен на энергоносители и продукты питания инфляция, по прогнозам, составит в среднем 2,9% в 2024 году, 2,3% в 2025 году и 1,9% в 2026 и 2027 годах.

Большинство показателей базовой инфляции свидетельствуют о том, что инфляция стабилизируется на уровне 2%, который является целевым среднесрочным показателем для Совета ЕЦБ. Инфляция в зоне евро замедлилась, но остается высокой. Это связано с тем, что в некоторых секторах заработные платы и цены все еще приспосабливаются (с заметной задержкой) к резкому росту инфляции в прошлом.