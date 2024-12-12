Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) сегодня принял решение снизить три основные процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.
Хорошие новости для заемщиков: Европейский центральный банк снизил процентную ставку
Согласно решению Совета ЕЦБ, с 18 декабря 2024 года процентная ставка по депозитным операциям составит 3,00%, по основным операциям рефинансирования - 3,15%, а по кредитным операциям постоянного доступа - 3,40%.
В октябре ЕЦБ также снижал процентную ставку на 25 базисных пунктов.
Процентная ставка ЕЦБ связана с межбанковской процентной ставкой Euribor, от которой зависит размер ежемесячного платежа по кредитам. Чем ниже процентная ставка, тем меньше сумма ежемесячного платежа.
ЕЦБ сообщает, что замедление инфляции идет в соответствии с прогнозами. По оценкам экспертов, средний уровень общей инфляции составит 2,4% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. В 2027 году инфляция ускорится до 2,1% из-за обновления системы торговли квотами на выбросы в ЕС. Без учета цен на энергоносители и продукты питания инфляция, по прогнозам, составит в среднем 2,9% в 2024 году, 2,3% в 2025 году и 1,9% в 2026 и 2027 годах.
Большинство показателей базовой инфляции свидетельствуют о том, что инфляция стабилизируется на уровне 2%, который является целевым среднесрочным показателем для Совета ЕЦБ. Инфляция в зоне евро замедлилась, но остается высокой. Это связано с тем, что в некоторых секторах заработные платы и цены все еще приспосабливаются (с заметной задержкой) к резкому росту инфляции в прошлом.
Условия финансирования смягчаются, поскольку последние снижения процентных ставок Советом ЕЦБ постепенно удешевляют получение новых кредитов для предприятий и домашних хозяйств. Однако условия остаются строгими, так как денежно-кредитная политика по-прежнему носит ограничительный характер, и эффект от предыдущего повышения ставок продолжает влиять на существующий кредитный портфель.
Экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось
По сравнению с сентябрьским прогнозом теперь ожидается более медленное восстановление. Хотя в третьем квартале 2024 года экономический рост ускорился, показатели исследований указывают на замедление роста в четвертом квартале. По прогнозам экспертов, экономика вырастет на 0,7% в 2024 году, на 1,1% в 2025 году, на 1,4% в 2026 году и на 1,3% в 2027 году. Ожидаемое восстановление будет в основном зависеть от роста реальных доходов, что должно стимулировать потребление домохозяйств, а также от оживления бизнес-инвестиций. Постепенное ослабление влияния ограничительной денежно-кредитной политики должно со временем поддержать внутренний спрос.
Совет ЕЦБ решительно настроен обеспечить устойчивую стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Решения о соответствующем курсе денежно-кредитной политики принимаются на основе данных и рассматриваются на каждом заседании в зависимости от текущей ситуации.
В частности, решения по процентным ставкам зависят от оценки инфляционных перспектив в контексте поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передачи денежно-кредитной политики. Совет ЕЦБ не берет на себя конкретных обязательств относительно будущего развития базовых процентных ставок.