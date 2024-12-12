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На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в четверг днем столкнулись два автомобиля

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Сегодня днем ​​в волости Канепи в Пыльвамаа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение об аварии, произошедшей возле деревни Висси на 202-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, поступило в полицию в 13.44.

«Столкнулись Volkswagen Sharan и Citroën Jumper. В обоих автомобилях были только водители. К счастью, насколько нам известно, ни один из них серьезно не пострадал», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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