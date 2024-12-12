На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в четверг днем столкнулись два автомобиля

Сообщение об аварии, произошедшей возле деревни Висси на 202-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, поступило в полицию в 13.44.

«Столкнулись Volkswagen Sharan и Citroën Jumper. В обоих автомобилях были только водители. К счастью, насколько нам известно, ни один из них серьезно не пострадал», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.