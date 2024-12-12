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Пострадавший от снегопада пярнуский завод объявил о скором возобновлении своей работы

Перевод: Павел Соболев
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Цех завода Nordic Fibreboard.
Цех завода Nordic Fibreboard. Фото: Liis Treimann

Пярнуский завод по производству древесных плит Nordic Fibreboard остановил производство почти три недели назад, когда из-за сильного снегопада обрушилась крыша производственного здания. Теперь стало известно, когда завод возобновит свою работу.

По словам Энеля Якке, члена правления Nordic Fibreboard, в сотрудничестве со специалистами были найдены решения по устранению структурных повреждений крыши. Строительные работы начнутся немедленно и завершатся к концу года.

После завершения строительных работ завод готов будет возобновить производство, и, согласно текущим планам, завод снова начнет работать уже в первую неделю января.

Из-за повреждения крыши компания 25 ноября остановила работу производственной линии, на которой заняты 24 человека. Всего на предприятии работают 67 человек, из них 53 задействованы непосредственно в производстве.

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