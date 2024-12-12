Пострадавший от снегопада пярнуский завод объявил о скором возобновлении своей работы

По словам Энеля Якке, члена правления Nordic Fibreboard, в сотрудничестве со специалистами были найдены решения по устранению структурных повреждений крыши. Строительные работы начнутся немедленно и завершатся к концу года.

После завершения строительных работ завод готов будет возобновить производство, и, согласно текущим планам, завод снова начнет работать уже в первую неделю января.

Из-за повреждения крыши компания 25 ноября остановила работу производственной линии, на которой заняты 24 человека. Всего на предприятии работают 67 человек, из них 53 задействованы непосредственно в производстве.