В этом году в Эстонии заметно активизировались желающие рефинансировать свой кредит, констатируют представители банков. Влияют и изменения Euribor, да и просто стремление сэкономить, снизив свои ежемесячные платежи. Rus.Postimees спросил у самих банков, как они относятся к таким «перебежчикам» и на что готовы пойти, чтобы не потерять клиента.
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Euribor упал, народ поднялся: жители Эстонии все чаще рефинансируют кредиты
Представители банков говорят, что рефинансировать можно любые кредиты. В случае необеспеченного потребительского кредита рефинансирование означает, что старый кредит погашается новым. А в случае кредита, обеспеченного жилищным кредитом или другой недвижимостью, его необходимо рефинансировать посредством нотариальной сделки, поскольку новый банк выплачивает деньги либо нотариусу, либо банку старого кредита, и при этом также передается залог залогового актива в пользу банка-кредитора. И чаще все же речь идет именно о жилищных кредитах.