Euribor упал, народ поднялся: жители Эстонии все чаще рефинансируют кредиты

Представители банков говорят, что рефинансировать можно любые кредиты. В случае необеспеченного потребительского кредита рефинансирование означает, что старый кредит погашается новым. А в случае кредита, обеспеченного жилищным кредитом или другой недвижимостью, его необходимо рефинансировать посредством нотариальной сделки, поскольку новый банк выплачивает деньги либо нотариусу, либо банку старого кредита, и при этом также передается залог залогового актива в пользу банка-кредитора. И чаще все же речь идет именно о жилищных кредитах.