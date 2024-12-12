Министерство иностранных дел выделит Украине около 200 000 евро

«Мы не должны забывать, что вблизи линии фронта на Украине ситуация остается крайне тяжелой, а гуманитарные потребности велики. Война глубоко влияет на общество, и важно, чтобы Эстония через международные организации могла поддерживать наиболее уязвимые группы населения», - подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Кроме того, энергетический сектор Украины нуждается в постоянной поддержке. В результате российских атак Украина уже потеряла около 70 процентов своих мощностей по производству электроэнергии. Это серьезно сказывается на устойчивости украинского общества и экономике, поскольку в стране регулярны перебои с электричеством - зимой их продолжительность может составлять от 6 до 18 часов в сутки. Отсутствие электричества влияет на работу систем водоснабжения, канализации и других инженерных систем. Россия уже неоднократно атаковала подстанции, соединяющие электросети с атомными электростанциями», - добавил он.

100 000 евро выделено Украинскому гуманитарному фонду Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). С помощью этого фонда помощь поступает в труднодоступные регионы и непосредственно к нуждающимся. Из фонда также финансируются гуманитарные проекты эстонских НКО, таких, как MTÜ Mondo и Pagulasabi, в Украине.

68 000 евро выделено Фонду ООН в области народонаселения (UNFPA) для облегчения гуманитарной ситуации в Украине в 2025 году. Две трети украинских женщин подверглись гендерному насилию, многие стали жертвами торговли людьми или сексуального насилия, связанного с конфликтом, а случаи домашнего насилия участились из-за войны. UNFPA создал 26 мобильных клиник/родильных отделений, центры для жертв гендерного и конфликтного сексуального насилия, национальную службу телефонного консультирования и более ста мобильных команд психосоциальной помощи для поддержки жертв гендерного насилия. Также организация управляет виртуальной платформой помощи жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом.

10 000 евро выделено для поддержки деятельности Международной организации по миграции (МОМ) в 2025 году. Эта организация помогает обеспечить упорядоченное и гуманное управление миграцией, содействует международному сотрудничеству в вопросах миграции, находит практические решения миграционных проблем и предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся мигрантам, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц.

20 000 евро выделено Фонду поддержки энергетики Украины, цель которого - восстановление энергетической инфраструктуры страны.