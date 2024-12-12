Министерство иностранных дел дополнительно выделит из бюджета 2024 года около 200 000 евро для поддержки жителей Украины. Помощь предназначена для самых уязвимых категорий населения - женщин, детей и людей с особыми потребностями. Также будут поддерживаться восстановительные работы украинской энергетической инфраструктуры.
Министерство иностранных дел выделит Украине около 200 000 евро
«Мы не должны забывать, что вблизи линии фронта на Украине ситуация остается крайне тяжелой, а гуманитарные потребности велики. Война глубоко влияет на общество, и важно, чтобы Эстония через международные организации могла поддерживать наиболее уязвимые группы населения», - подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна.
«Кроме того, энергетический сектор Украины нуждается в постоянной поддержке. В результате российских атак Украина уже потеряла около 70 процентов своих мощностей по производству электроэнергии. Это серьезно сказывается на устойчивости украинского общества и экономике, поскольку в стране регулярны перебои с электричеством - зимой их продолжительность может составлять от 6 до 18 часов в сутки. Отсутствие электричества влияет на работу систем водоснабжения, канализации и других инженерных систем. Россия уже неоднократно атаковала подстанции, соединяющие электросети с атомными электростанциями», - добавил он.
100 000 евро выделено Украинскому гуманитарному фонду Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). С помощью этого фонда помощь поступает в труднодоступные регионы и непосредственно к нуждающимся. Из фонда также финансируются гуманитарные проекты эстонских НКО, таких, как MTÜ Mondo и Pagulasabi, в Украине.
68 000 евро выделено Фонду ООН в области народонаселения (UNFPA) для облегчения гуманитарной ситуации в Украине в 2025 году. Две трети украинских женщин подверглись гендерному насилию, многие стали жертвами торговли людьми или сексуального насилия, связанного с конфликтом, а случаи домашнего насилия участились из-за войны. UNFPA создал 26 мобильных клиник/родильных отделений, центры для жертв гендерного и конфликтного сексуального насилия, национальную службу телефонного консультирования и более ста мобильных команд психосоциальной помощи для поддержки жертв гендерного насилия. Также организация управляет виртуальной платформой помощи жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом.
10 000 евро выделено для поддержки деятельности Международной организации по миграции (МОМ) в 2025 году. Эта организация помогает обеспечить упорядоченное и гуманное управление миграцией, содействует международному сотрудничеству в вопросах миграции, находит практические решения миграционных проблем и предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся мигрантам, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц.
20 000 евро выделено Фонду поддержки энергетики Украины, цель которого - восстановление энергетической инфраструктуры страны.