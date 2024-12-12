Telia с февраля изменит условия предоставления услуг

Telia объявила, что в первом квартале 2025 года в их ассортименте появятся новые ТВ-пакеты, а предложение пакета Family будет прекращено. По словам компании, существующие клиенты пакета Family смогут продолжить его использование по желанию, но если клиент выберет другой базовый пакет, вернуться к пакету Family будет невозможно.