С 1 февраля 2025 года изменятся условия предоставления услуг, связанных с Telia TV, сообщила компания Telia.
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Telia с февраля изменит условия предоставления услуг
Telia объявила, что в первом квартале 2025 года в их ассортименте появятся новые ТВ-пакеты, а предложение пакета Family будет прекращено. По словам компании, существующие клиенты пакета Family смогут продолжить его использование по желанию, но если клиент выберет другой базовый пакет, вернуться к пакету Family будет невозможно.