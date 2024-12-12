Самый большой новогодний фейерверк в Эстонии устроят в небольшой деревне, но одна из его целей состоит в отпугивании волков

В то время как классические фейерверки стали редкостью и в некоторых муниципалитетах заменяются так называемыми световыми шоу, в Вильяндиской волости плывут в противоположном направлении и планируют самый крупный в стране фейерверк. В то же время, старейшина волости видит в грохоте возможность напугать волков и загнать их обратно в лес.