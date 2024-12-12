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Самый большой новогодний фейерверк в Эстонии устроят в небольшой деревне, но одна из его целей состоит в отпугивании волков

Перевод: Павел Соболев
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Многим людям не полюбилась практика световых шоу в канун Нового года, и они по-прежнему предпочитают классические фейерверки.
Многим людям не полюбилась практика световых шоу в канун Нового года, и они по-прежнему предпочитают классические фейерверки. Фото: Elmo Riig

В то время как классические фейерверки стали редкостью и в некоторых муниципалитетах заменяются так называемыми световыми шоу, в Вильяндиской волости плывут в противоположном направлении и планируют самый крупный в стране фейерверк. В то же время, старейшина волости видит в грохоте возможность напугать волков и загнать их обратно в лес.

Тармо Тюрк, представитель некоммерческой организации Viiratsi Alevikuselts, приглашает частных лиц и компании поддержать запланированный фейерверк: «Наша местная пиротехническая компания Arnika подставила плечо и сказала, что это, вероятно, будет самый большой фейерверк в стране. Такие знания дают нам больше мотивации - кто не хотел бы сделать самый большой и лучший фейерверк

Некоммерческая организация хочет собрать как минимум 4000 евро, Arnika пообещала добавить еще треть от этой суммы.

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