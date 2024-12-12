Титул самой ровной в Эстонии в 2024 году дороги завоевао участок шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Тартумаа (150,7-156,3 км), второе место занял участок шоссе Таллинн-Нарва (150,7-156,3 км). Компания Verston Eesti занималась строительством покрытия на обеих этих участках.
Определена самая ровная дорога в Эстонии
Участок-победитель, расположенный на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, получил индекс ровности 0,63. «Это очень хороший результат, который значительно повышает комфорт вождения и удобство использования этого участка дороги», - сказал Свен Вескиоя, руководитель проекта Teede Tehnokeskus.
Ровность дороги измеряется специальными измерительными приборами по международной методике IRI. «В этом году по всей Эстонии было измерено 64 участка дорог, и все они были включены в таблицу рейтинга, - сказал Вескиоя. - Самые ровные дороги в этом году были относительно равномерно распределены по Эстонии, что очень позитивно с точки зрения регионального развития».
Он подчеркнул, что постоянные инвестиции в дороги повышают безопасность дорожного движения, улучшают условия дорожного движения и снижают затраты на содержание.