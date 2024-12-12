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КОНЕЦ САГИ Были пойманы лошади, бродившие по деревне 17 лет

Перевод: Сергей Светлов
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В первые годы количество бродячих животных доходило до 30. Сейчас их осталось девять.
В первые годы количество бродячих животных доходило до 30. Сейчас их осталось девять. Фото: Karl Adami

В Орикюла волости Пыхья-Пярнумаа решилась проблема, которая беспокоила местных жителей почти 17 лет: в начале этой недели были пойманы последние лошади, бродившие по деревне.

Плохое состояние здоровья животных и ущерб, который они наносили, годами доставляли много беспокойства местному сообществу. Изначально стадо из 30 лошадей свободно содержала местная фермерша Керсти Кянну. Лошади привыкли вырываться из загона, и некоторые из них, вероятно, никогда туда не возвращались. Поэтому вполне уместно говорить о полудиких животных.

Поскольку отлов бродячих животных является обязанностью местного самоуправления, волость занималась этим на протяжении многих лет с переменным успехом. Pärnu Postimees неоднократно писал о лошадях, бродящих по деревне. Совместно с Пярнуским представительством Ляэнеского регионального отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия к этой проблеме вновь подошли серьезно в начале этого года.

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