КОНЕЦ САГИ Были пойманы лошади, бродившие по деревне 17 лет

Плохое состояние здоровья животных и ущерб, который они наносили, годами доставляли много беспокойства местному сообществу. Изначально стадо из 30 лошадей свободно содержала местная фермерша Керсти Кянну. Лошади привыкли вырываться из загона, и некоторые из них, вероятно, никогда туда не возвращались. Поэтому вполне уместно говорить о полудиких животных.