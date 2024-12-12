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Сирийские повстанцы остановили наркобизнес, который приносил режиму Асада миллиарды долларов

Перевод: Сергей Светлов
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Обгоревшие таблетки Captagon валяются на земле возле авиабазы Маззе в Дамаске.
Обгоревшие таблетки Captagon валяются на земле возле авиабазы Маззе в Дамаске. Фото: DAVE CLARK / AFP / SCANPIX

Потоки наркотического вещества Captagon, ежегодно приносившие миллиарды долларов режиму сирийского диктатора Башара Асада, фактически прекратились после прихода к власти оппозиционных сил. Повстанцы обнаружили значительные запасы наркотиков в разных районах страны.

Согласно заявлению представителей соседней Иордании и европейских чиновников изданию The National, производство практически остановилось. «Оно сократилось, по крайней мере, на 90 процентов», - сообщил один из европейских чиновников, который на прошлой неделе побывал на пограничных территориях Иордании и Сирии.

Продажа Captagon за пределами Сирии уже давно рассматривается странами Ближнего Востока как значительная угроза безопасности. В значительной степени желание препятствовать контрабанде стало причиной решения арабских стран нормализовать отношения с Асадом три года назад. В то же время наркоторговля была важным источником дохода для сирийского режима, находящегося под санкциями. В 2021 году правительство Сирии заработало на продаже Captagon около пяти миллиардов долларов.

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