Потоки наркотического вещества Captagon, ежегодно приносившие миллиарды долларов режиму сирийского диктатора Башара Асада, фактически прекратились после прихода к власти оппозиционных сил. Повстанцы обнаружили значительные запасы наркотиков в разных районах страны.
Для подписчиков
Сирийские повстанцы остановили наркобизнес, который приносил режиму Асада миллиарды долларов
Согласно заявлению представителей соседней Иордании и европейских чиновников изданию The National, производство практически остановилось. «Оно сократилось, по крайней мере, на 90 процентов», - сообщил один из европейских чиновников, который на прошлой неделе побывал на пограничных территориях Иордании и Сирии.