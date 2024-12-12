27 ноября тело 29-летнего бездомного было обнаружено в контейнере c картоном у торгового центра Eeden в Тарту. По предварительным данным, его смерть не наступила в результате чьих-либо умышленных действий. Мужчина погиб в результате запуска пресса, утрамбовывающего мусор.
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Как погибший в Тарту бездомный оказался под прессом для отходов?
Как указал руководитель Лыунаского отделения компании Eesti Keskkonnateenused AS (EKT), управляющей контейнером, Март Лайдметс, подобных инцидентов в Тарту еще никогда не случалось. В то же время он не уверен, что такого не было и во всей стране: «Есть разговоры, что что-то такое же случилось где-то много лет назад, но в Тарту в обозримом прошлом такого не происходило».