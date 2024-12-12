Как погибший в Тарту бездомный оказался под прессом для отходов?

Как указал руководитель Лыунаского отделения компании Eesti Keskkonnateenused AS (EKT), управляющей контейнером, Март Лайдметс, подобных инцидентов в Тарту еще никогда не случалось. В то же время он не уверен, что такого не было и во всей стране: «Есть разговоры, что что-то такое же случилось где-то много лет назад, но в Тарту в обозримом прошлом такого не происходило».