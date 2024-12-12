Таллиннское горсобрание приняло бюджет столицы на 2025 год

Общая сумма проекта городского бюджета на 2025 год составляет 1,29 млрд евро, что почти на 70 млн евро больше объема бюджета на 2024 год. На сферу образования и движения приходится наибольшая доля как инвестиций, так и операционных затрат.

Согласно проекту бюджета, на инвестиции в 2025 году предусмотрено 250 млн евро - это также на четверть больше, чем в прошлогоднем бюджете. Наибольшая доля инвестиций приходится на сферу образования - 38,6 процента от общего объема.

За сферой образования следуют сфера мобильности с 18,4 процента и сфера городского пространства с 10 процентами.