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Таллиннское горсобрание приняло бюджет столицы на 2025 год

Перевод: Павел Соболев
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Внеочередное заседание горсобрания Таллинна.
Внеочередное заседание горсобрания Таллинна. Фото: Tairo Lutter

Таллиннское городской собрание в четверг, 12 декабря, приняло бюджет города на 2025 год.

Общая сумма проекта городского бюджета на 2025 год составляет 1,29 млрд евро, что почти на 70 млн евро больше объема бюджета на 2024 год. На сферу образования и движения приходится наибольшая доля как инвестиций, так и операционных затрат.

Согласно проекту бюджета, на инвестиции в 2025 году предусмотрено 250 млн евро - это также на четверть больше, чем в прошлогоднем бюджете. Наибольшая доля инвестиций приходится на сферу образования - 38,6 процента от общего объема.

За сферой образования следуют сфера мобильности с 18,4 процента и сфера городского пространства с 10 процентами.

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