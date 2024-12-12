Коммерческий директор курьерской компании DPD Янек Кивимурд отмечает, что мошенники активны в течение всего года, но особенно активными они становятся в канун Рождества и Нового года, когда доставка посылок находится на пике. Тогда люди могут рассеянно открывать электронные письма, не осознавая, что на самом деле они - не от компании по доставке.
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Компания DPD напоминает: в конце года мошенники активизируются
В начале недели Postimees писал, что от имени DPD распространяется еще одна афера, при этом люди легче попадают в ловушку из-за своей рассеянности. Мошенники внедрили новую схему обмана, оповещая людей о якобы неудачной доставке посылки. В сообщении пользователю предлагается нажать на прикрепленную ссылку, чтобы получить посылку.