Компания DPD напоминает: в конце года мошенники активизируются

Коммерческий директор курьерской компании DPD Янек Кивимурд отмечает, что мошенники активны в течение всего года, но особенно активными они становятся в канун Рождества и Нового года, когда доставка посылок находится на пике. Тогда люди могут рассеянно открывать электронные письма, не осознавая, что на самом деле они - не от компании по доставке.