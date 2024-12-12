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Компания DPD напоминает: в конце года мошенники активизируются

Перевод: Павел Соболев
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Посылочный автомат DPD и курьер.
Посылочный автомат DPD и курьер. Фото: DPD Eesti

Коммерческий директор курьерской компании DPD Янек Кивимурд отмечает, что мошенники активны в течение всего года, но особенно активными они становятся в канун Рождества и Нового года, когда доставка посылок находится на пике. Тогда люди могут рассеянно открывать электронные письма, не осознавая, что на самом деле они - не от компании по доставке.

В начале недели Postimees писал, что от имени DPD распространяется еще одна афера, при этом люди легче попадают в ловушку из-за своей рассеянности. Мошенники внедрили новую схему обмана, оповещая людей о якобы неудачной доставке посылки. В сообщении пользователю предлагается нажать на прикрепленную ссылку, чтобы получить посылку.

В связи с этим DPD делится полезными рекомендациями для людей, как распознать фишинговые письма, как не реагировать на них и как эффективно от них защититься.

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