Написавшая новую главу в истории эстонского плавания Ефимова: эта медаль вызвала у меня слезы!

Наша «золотая рыбка» на дистанции 100 м брассом с самого начала финального заплыва на чемпионате мира на короткой воде была в самой высокой игре. Одна из фавориток, Тан Цяньтин из КНР, незаметно ускользнула вперед, но эстонка здорово зацепилась за американку Ледли Кинг. В итоге для бронзы хватило результата 1.03.25, это на 0,04 секунды ниже рекорда Эстонии, принадлежащего Ефимовой.

Тан Цяньтин выиграла со временем 1.02.38, Кинг была второй со временем 1.02.80. За Ефимовой последовали гражданка Беларуси Алина Змушка (1.03.41) и гражданка России Евгения Чикунова (1.03.79), которых допустили к участию в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште в последний момент.

До сегодняшнего дня лучшими достижениями на чемпионатах мира в истории эстонского плавания были два четвертых места.

«Я так счастлива, что наконец смогла это сделать. Вчера я так нервничала перед полуфиналом, потому что в этом сезоне я никогда не выплывала из 1,04. Когда я получила эти 1.03,8, это дало мне побольше эмоций», - вспомнила Ефимова о вчерашнем дне.

«Я совершенно не думаю о сегодняшнем результате, я выполнила свою работу, и это самое главное. Эта медаль вызвала у меня слезы на глазах. Когда я увидела, что мои старания принесли какие-то результаты, я была очень довольна собой!»

Она добавила: «У меня были некоторые технические недостатки, но сегодня вышло все совсем неплохо. Это самая тяжелая медаль в моей жизни. Раньше у меня не было медали чемпионата мира. Я поверила в эту возможность тяжелой для меня осенью. У меня были очень плохие секунды на тренировках, и мне было трудно приехать сюда с уверенностью своих силах. Но я очень старалась и знала, что я смогу. Я не знала, откуда возьмутся силы, но почему бы и не от эмоций».