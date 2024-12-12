ГАЛЕРЕЯ В Таллинне прошла презентация официальной книги EOK, посвященной Олимпиаде в Париже

Традиция запечатлевать каждую Олимпиаду в отдельной книге началась в Эстонии с Олимпийских игр 1936 года в Берлине, и поддерживается до сих пор.

На обложке этой книги изображены фехтовальщица-шпажистка Нелли Дифферт и легкоатлет-десятиборец Яанек Ыйглане, причем последний также фигурирует в книге и как один из авторов.

Всего у книги 21 соавтор, в том числе это спортивные журналисты Postimees Вилле Арике, Ярмо Яагомяги и Карл Юхками, а также фотограф Тайро Луттер. Составителем и главным редактором олимпийской книги «Париж 2024» является Отть Ярвела, руководитель спортивного отдела Postimees.

Олимпийская книга «XXXIII Олимпийские игры. Париж 2024» доступна для приобретения в книжных магазинах по всей Эстонии.