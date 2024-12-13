По данным издания WSJ, избранный президент США настаивает, чтобы после завершения боевых действий на украинской территории были бы развернуты войска европейских стран. О том, можно ли представить такое развитие событий, и обо многом другом в студии Postimees поразмышлял член комиссии Рийгикогу по гособороне Мати Райдма (Партия реформ).
Мати Райдма: ритм жизни Европы сильно отстает от темпа военного кризиса, нужно срочно просыпаться
Выдержки из беседы:
- Wall Street Journal опубликовала статью, основанную на словах анонимных источников, знакомых с содержанием разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. Якобы Трамп сказал, что он хочет, чтобы после прекращения огня для поддержания мира на украинской территории были бы развернуты войска стран Европы, но не под эгидой НАТО. Реально ли это, могут ли эти идеи Трампа найти понимание у Киева, а также у Лондона, Парижа, Берлина? И, например, у Таллинна?
- Сегодня можно сказать, что первые месяцы следующего года будут в этом смысле довольно критичными. Будут изменения в динамике, но как именно они будут выглядеть, пока неизвестно. И, конечно, большую роль во всем этом будет играть новый президент США.
Пока ясного и официального видения все-таки нет. Но если мы пойдем на процесс замораживания и на использование международного контингента, то вокруг этого будет много консультаций и переговоров. Как уже сказала польская сторона, на данный момент таких планов у нее нет. Сейчас их нет и у Эстонии. Но по ходу развития этого процесса на столе, конечно, окажутся все возможности.
- Кристен Михал побывал в понедельник в Киеве. Всем мы знаем, что предшественник Кристена Михала на посту главы правительства Эстонии и на посту главы Партии реформ стал Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам. Это Кая Каллас. Дает ли это нашей стране дополнительные возможности не только для того, чтобы самой помогать Украине, но и мотивировать наших союзников в Европе к усилению этой поддержки?
- Я думаю, что наша позиция - это не только точка зрения Эстонии. Я надеюсь, что позиция всей Европы сейчас стала более сильной. И более понятной.
Сейчас, правда, несколько перемешались понятия двух организаций - Европейского союза и НАТО. У ЕС нет своих военных соединений, НАТО же является оборонительным альянсом. И в контексте Европейского союза мы сейчас можем больше говорить о позициях отдельных государств. И мы должны держать в фокусе то, что решения относительно войны в Украине не должны прийти из США или из стран Европы, это должно быть решение самой Украины.
Мы же должны стоять вместе с Украиной. Если мы будем говорить о вариантах, которые появились в СМИ, о замораживании конфликта, о перемирии, то если такое начнет происходить, это должно все-таки базироваться на позиции Украины. На том, что Украина - это цельное государство, и все его территории должны за ним сохраниться.
Скорее всего, процесс переговоров в будущем году в том или ином виде запустится и активизируется. Мы увидим, на каких условиях эти переговоры начнутся и в каком формате. И как я уже сказал, именно первые месяцы следующего года покажут нам конкретные направления.
Но Эстония точно будет оставаться вместе с Украиной до самого конца, это четко определено нашей политикой. Мы будем вместе с Украиной и будем предоставлять ей помощь, в том числе военную, в таких количествах, в которых только сможем. Для того чтобы Украина могла сохранить свою территориальную целостность.
Я надеюсь, что и Кая Каллас на своей новой европейской должности сможет помочь укрепить общую европейскую позицию. Европа сама по себе должна быть сильной. США и Трамп предлагают сейчас нам такое видение, что Европа должна взять на себя больше ответственности. И в этом мы абсолютно согласны, потому что Европе пора просыпаться. Потому что ведь и среда безопасности непосредственно в самой Европе оказалась под очень большой угрозой.
- Россия опять активизирует удары по энергетическим объектам Украины. Обнадеживают ли в этом смысле последние заявления западных лидеров о поставках Украине дополнительных систем ПВО? Например, те обещания канцлера Германии Олафа Шольца, которые он недавно дал в Киеве? Можно ли надеяться, что щит ПВО этой зимой будет покрывать больше территории Украины, чем это было до сих пор?
- Да, в самом деле, сегодня утром Россия опять провела очень большую волну таких атак. И именно по объектам энергетики. Ответ же на ваш вопрос становится утвердительным только в тот момент, когда обещания превращаются в реальность.
Украине было дано много обещаний, и Украине много раз приходилось убеждаться в том, что обещаниями страну защищать невозможно. Жизненно важны реальные поставки, и они должны быть осуществлены максимально быстро. Именно от этого будут зависеть возможности украинской ПВО, а не от обещаний.
- Если все же при Трампе американская военная помощь Украине значительно сократится, с вашей точки зрения, насколько велики возможности только европейских союзников Украины и находить на своих складах, и заказывать у своих оборонных заводов необходимые Украине количества вооружений и боеприпасов? Если представить, что политическая воля для этого будет, то хватит ли запасов и производственных мощностей?
- У Европы есть и воля, и ресурсы. К сожалению, Европа просто пока не поменяла ритм своей жизни. Европа до сих пор не понимает уровень критичности фактора времени.
Ведь недавно прозвучало и высказывание генерального секретаря НАТО, сделанное в сторону европейских стран. Он сказал, что время для того, чтобы основательно думать и что-то планировать, уже упущено. Нужно действовать.
Это относится в том числе и к военной промышленности, где тоже нужны куда более высокие темпы. Также должна возрасти доля оборонных расходов в оборонных бюджетах. В этом плане Эстония делает свою домашнюю работу хорошо, но если мы посмотрим на тему более широко в европейском масштабе, то, к сожалению, мы увидим, что во многих странах эти решения отложены на будущее.
Будем надеяться, что эти решения все-таки будут приняты. Именно рост расходов на оборону в бюджетах и поможет быстрее развивать оборонную промышленность. В данный момент, увы, ритм жизни Европы не соответствует темпам кризиса, который касается уже отнюдь не только Украины. Опасность сейчас угрожает всему континенту. Так что хочется надеяться, что вот это переключение скоростей все-таки станет происходить быстрее, чем мы это чувствуем сейчас.
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