Мати Райдма: ритм жизни Европы сильно отстает от темпа военного кризиса, нужно срочно просыпаться

Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

Я надеюсь, что и Кая Каллас на своей новой европейской должности сможет помочь укрепить общую европейскую позицию. Европа сама по себе должна быть сильной. США и Трамп предлагают сейчас нам такое видение, что Европа должна взять на себя больше ответственности. И в этом мы абсолютно согласны, потому что Европе пора просыпаться. Потому что ведь и среда безопасности непосредственно в самой Европе оказалась под очень большой угрозой.

- Россия опять активизирует удары по энергетическим объектам Украины. Обнадеживают ли в этом смысле последние заявления западных лидеров о поставках Украине дополнительных систем ПВО? Например, те обещания канцлера Германии Олафа Шольца, которые он недавно дал в Киеве? Можно ли надеяться, что щит ПВО этой зимой будет покрывать больше территории Украины, чем это было до сих пор?

- Да, в самом деле, сегодня утром Россия опять провела очень большую волну таких атак. И именно по объектам энергетики. Ответ же на ваш вопрос становится утвердительным только в тот момент, когда обещания превращаются в реальность.

Украине было дано много обещаний, и Украине много раз приходилось убеждаться в том, что обещаниями страну защищать невозможно. Жизненно важны реальные поставки, и они должны быть осуществлены максимально быстро. Именно от этого будут зависеть возможности украинской ПВО, а не от обещаний.