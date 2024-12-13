В студии Postimees Мати Райдма: Трамп призывает Европу отправить миротворцев в Украину, возможно ли это?

- Wall Street Journal опубликовала встатью, основанную на словах анонимных источников, знакомых с содержанием разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже. Якобы Трамп сказал, что он хочет, чтобы после прекращения огня для поддержания мира на украинской территории были бы развернуты войска стран Европы. Реально ли это, может ли присутствие военных западных стран в Украине удержать Россию от попыток захватить больше украинских территорий, или эти идеи Трампа вряд ли найдут понимание и у Киева, и у Лондона, Парижа, Берлина?

- Много говорится о важности того, чтобы западные страны дали Украине разрешение атаковать западным оружием больше целей на территории РФ, но в то же время никуда не исчезает необходимость защищать украинские города от воздушных ударов, особенно с учетом наступления зимы, когда РФ по традиции нацеливается на энергетические объекты. Обнадеживают ли последние заявления западных лидеров о поставках Украине новых систем ПВО, те обещания Олафа Шольца, которые он недавно дал в Киеве? Можно ли надеяться, что щит ПВО будет покрывать больше территории Украины, чем это было до сих пор?

- Украинский проект UA War Infographics опубликовал очередную графическую иллюстрацию продвижения российских войск, в которой утверждает, что за ноябрь они захватили 702 квадратных километра украинской территории. Американский Институт изучения войны говорит о 574 квадратных километрах, агентство Reuters - про 600 квадратных километров, и хотя все эти потери называются не критичными для Украины, в то же время большинство независимых источников признает, что этой осенью темп наступления РФ резко ускорился. Чего сейчас острее не хватает Украине, оружия или все-таки людей?

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