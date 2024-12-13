Страшная перестрелка в 90-х: полицейские чтят память погибших коллег

«При поступлении на службу в полиции полицейский приносит присягу на верность конституционному строю Эстонии. На протяжении многих лет четверть сотни коллег ценой своей жизни защищали этот порядок и безопасность эстонского народа. В Мяо мы отдаем дань уважения нашим павшим коллегам, а также всем близким, потерявшим отца, мужа, дочь или брата. Пусть этот день станет также напоминанием о том, что нужно заботиться о себе, защищая безопасность других, чтобы каждый из нас по окончании службы вернулся домой в целости и сохранности», - сказал генеральный директор PPA Эгерт Беличев.

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По словам канцлера Министерства внутренних дел Тармо Мийлитса, работа в полиции – это призвание, которым занимаются люди, глубоко верящие в важность обеспечения безопасности общества. «К сожалению, иногда это требует самых высоких жертв. Сегодня мы чтим память погибших при исполнении служебного долга полицейских и пограничников, которые всегда останутся частью нашей милицейской семьи. Мы обещаем сохранить их память в чести», - сказал Мийлитс.

Церемония памяти начнется сегодня вечером в 17:00 с построения почетного караула, после чего канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс, генеральный директор PPA Эгерт Беличев и генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон возложат венок к мемориалу погибших полицейских. На церемонии выступит капеллан Департамента полиции и пограничной охраныТуули Раамат.

Мемориал, расположенный в Мяо Ярвамаа, установлен в память о трагически погибших ярваских дорожных полицейских Мареке Лемминге и Арго Киви. 15 декабря 1994 года Лемминг и Киви вместе со своими коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо остановили в Мяо для досмотра грузовик КАМАЗ, который был загружен алкоголем, украденным накануне в Таллинна.

Во время досмотра груза Андрей Илюхин вышел из грузовика и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг погиб на месте, Арго Киви скончался по дороге в больницу, а Янек Челядинов получил серьезные ранения. Вяйно Нейдо остался невредимым.

В Эстонии с момента восстановления независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 25 полицейских.