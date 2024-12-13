Еще недавно оборот производителя щебня Rocknord OÜ достигал пяти миллионов евро, однако санация компании не увенчалась успехом – предприятие движется к банкротству и сокращает 14 человек, пишет dv.ee.
Санация производителя щебня закончилась банкротством: все работники будут сокращены
«За людей я не беспокоюсь. Моя последняя команда работала со мной многие годы, это рабочая сила, которой в Эстонии явно не хватало. Этих специалистов разберут моментально», – сказал владелец и член правления компании Sven Johanson.
Основные трудности для Rocknord начались тогда, когда Россия вторглась в Украину, а цены на топливо и металл резко выросли, что сделало приобретение расходных частей дороже или вовсе недоступным.
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