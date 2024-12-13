Председатель оппозиционной фракции Центристской партии Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт раскритиковал бюджет столицы на 2025 год, который накануне был утвержден депутатским корпусом, пишет Rus.ERR.
Кылварт: город берет кредит, чтобы выполнить предвыборные обещания как столичной, так и правительственной коалиции (1)
По словам Кылварта, этот бюджет подрывает финансовую устойчивость столицы, поскольку город берет кредит, чтобы выполнить предвыборные обещания как столичной, так и правительственной коалиции.
Коалицию в столице, в которую входят Партия реформ, социал-демократы, «Отечество» и «Ээсти 200», поддерживают 42 из 79 депутатов Таллиннского горсобрания. В оппозиции находятся 37 депутатов из Центристской партии и EKRE.