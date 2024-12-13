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Кылварт: город берет кредит, чтобы выполнить предвыборные обещания как столичной, так и правительственной коалиции (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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По словам Михаила Кылварта, Центристская партия под его руководством выражается открыто и ясно, не лавирует и не ведет обтекаемые речи.
По словам Михаила Кылварта, Центристская партия под его руководством выражается открыто и ясно, не лавирует и не ведет обтекаемые речи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель оппозиционной фракции Центристской партии Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт раскритиковал бюджет столицы на 2025 год, который накануне был утвержден депутатским корпусом, пишет Rus.ERR.

По словам Кылварта, этот бюджет подрывает финансовую устойчивость столицы, поскольку город берет кредит, чтобы выполнить предвыборные обещания как столичной, так и правительственной коалиции.

Коалицию в столице, в которую входят Партия реформ, социал-демократы, «Отечество» и «Ээсти 200», поддерживают 42 из 79 депутатов Таллиннского горсобрания. В оппозиции находятся 37 депутатов из Центристской партии и EKRE.

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