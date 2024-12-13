Как сообщил в передаче Esimene Stuudio на ETV генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев, в Эстонии растет число краж, и этому есть несколько причин, но гораздо сильнее на население влияет рост случаев мошенничества, который достиг такого уровня, что каждый день все свои сбережения теряют два жителя страны, пишет Rus.ERR.
Гендиректор полиции: каждый день два жителя Эстонии теряют все свои сбережения
По словам Беличева, ресурсы полиции в настоящее время настолько ограничены, что невозможно справиться со всеми видами воров, и основное внимание уделяется профессиональным ворам и сети, поддерживающей их деятельность.
«В случае мошенничества люди часто лишаются всех своих сбережений. Каждый день свои сбережения теряют два эстоноземельца, что существенно влияет на наше общество. В прошлом году ущерб от мошенничества составил более 50 миллионов евро», - сказал Беличев.