Гендиректор полиции: каждый день два жителя Эстонии теряют все свои сбережения

Как сообщил в передаче Esimene Stuudio на ETV генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев, в Эстонии растет число краж, и этому есть несколько причин, но гораздо сильнее на население влияет рост случаев мошенничества, который достиг такого уровня, что каждый день все свои сбережения теряют два жителя страны, пишет Rus.ERR.