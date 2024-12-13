«Мы и сами не понимаем, почему нам не разрешают отступить», - сказал три дня назад Postimees офицер украинской армии, отряду которого угрожало серьезное окружение под городом Курахово в Донецкой области. Сегодня этот отряд фактически окружен.
POSTIMEES в Украине ⟩ Солдаты до последнего момента не получали приказа выйти из котла
Фронтовая карта портала Deep State, близкого к Министерству обороны Украины и специализирующегося на освещении военных событий, несколько недель показывала узкий, вытянутый участок к югу от Курахово, где украинские войска удерживали села Елизаветовка, Романовка, Ханновка и Успеновка. Этот участок длиной около восьми километров был окружен российскими подразделениями с трех сторон.
Существует опасение, что в окружении оказался один из батальонов 79-й десантной бригады Украины. По данным Postimees, наконец был отдан приказ отступать, но пока неясно, удалось ли ему самостоятельно вырваться из окружения.
Батальон обычно насчитывает около 600 бойцов, но учитывая, что вся бригада находится на передовой уже более двух лет и постоянно участвует в тяжелых боях, численность батальона сократилась примерно до двухсот человек.
Во вторник вечером два офицера этого батальона сообщили, что они ждали приказа об отступлении уже две недели: с того момента, как их путь к отступлению фактически был отрезан. Они удерживали открытым этот узкий проход шириной 1,5 километра на протяжении двух недель. Украинские подразделения, находившиеся на их флангах, отступили, из-за чего десантный батальон и попал в такую ситуацию.
Однако приказа об отступлении так и не поступило. «Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь, - говорили оба офицера три дня назад. - На нас наступают уже со всех сторон».
«Нас бомбят планирующими бомбами даже больше, чем обстреливают из пушек»
В этом котле российская армия почти вдавила украинских десантников в землю. В понедельник по узкому участку территории, который они защищали, было нанесено шесть авиаударов мощными планирующими бомбами. Во время каждой атаки российские самолеты сбрасывали на их позиции по три планирующие бомбы. В итоге за день на участок площадью примерно 10 квадратных километров было сброшено 18 планирующих бомб. И так изо дня в день.
«Нас бомбят планирующими бомбами даже больше, чем обстреливают из пушек», - сказал один из офицеров.
К счастью, украинцы довольно успешно подавляют GPS-сигнал российских планирующих бомб, из-за чего те падают довольно неточно. «Но если они попадают по нашим позициям, то солдат уже не спасти», - добавил офицер.
Судя по всему, украинский десантный батальон уже был списан со счетов вышестоящим командованием, поскольку за последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения. Снарядов для артиллерии и минометов было крайне мало, что признали и сами офицеры. Так мало, что стрелять по целям удавалось только один-два раза в день.
Солдаты могли сменять друг друга на позициях, проходя через этот узкий коридор шириной 1,5 километра только пешком. Лишь изредка удавалось проскочить на бронетранспортерах. Пеший поход на позиции означал 10 километров пути с полной выкладкой: около 30 килограммов личного снаряжения каждого солдата, а также провизия, вода и ящики с боеприпасами.
Пеший поход на позиции был самым рискованным, так как в это время солдаты становились легкой мишенью как для дронов, так и для тяжелого вооружения. «Самые большие потери происходят именно при движении на позиции или возвращении с них», - подтвердил один из офицеров.
Вынос раненых и погибших из этого котла также был крайне сложным и опасным. Раненых в основном выносили на носилках, из-за чего те, кто нес носилки, становились хорошей мишенью для противника.
Из-за всего этого солдаты должны были находиться на позициях как минимум три - четыре дня подряд, что при постоянных атаках было чрезвычайно изнурительно.
«Они атакуют нас и бронетехникой, и пехотой. Каждый день по-разному, - рассказал другой офицер. - Часто происходит так, что бронетехника быстро прорывается на наши позиции и пытается там закрепиться. Если это удается, отправляют туда пехотинцев».
Во вторник, когда мы встретились, российские подразделения провели против них две атаки с бронетехникой и две атаки только пехотой. Во время атак с бронетехникой украинцы уничтожили 14 российских солдат, а в ходе пехотных атак – 12 солдат.
«Дронов очень не хватает. Люди, пожалуйста, помогите, поддержите волонтеров, которые их нам доставляют»
Выживание украинских солдат в этом котле во многом зависело от разведывательных дронов. Однако дронов не хватает, так как потери среди них велики.
Postimees встретился с офицерами 79-й десантной бригады как раз в тот момент, когда организации, помогающие украинской армии, Fritt Ukraine и One Team One Fight, передавали им разведывательные дроны Mavic. Одним из тех, кто передавал дроны, был эстонец Харри Пыллу.
«Дронов очень не хватает. Люди, пожалуйста, помогите, поддержите волонтеров, которые их нам доставляют», – сказал один из украинских офицеров.