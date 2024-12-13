POSTIMEES в Украине Солдаты до последнего момента не получали приказа выйти из котла

Однако приказа об отступлении так и не поступило. «Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь, - говорили оба офицера три дня назад. - На нас наступают уже со всех сторон».

«Нас бомбят планирующими бомбами даже больше, чем обстреливают из пушек»

В этом котле российская армия почти вдавила украинских десантников в землю. В понедельник по узкому участку территории, который они защищали, было нанесено шесть авиаударов мощными планирующими бомбами. Во время каждой атаки российские самолеты сбрасывали на их позиции по три планирующие бомбы. В итоге за день на участок площадью примерно 10 квадратных километров было сброшено 18 планирующих бомб. И так изо дня в день.

«Нас бомбят планирующими бомбами даже больше, чем обстреливают из пушек», - сказал один из офицеров.

К счастью, украинцы довольно успешно подавляют GPS-сигнал российских планирующих бомб, из-за чего те падают довольно неточно. «Но если они попадают по нашим позициям, то солдат уже не спасти», - добавил офицер.

Судя по всему, украинский десантный батальон уже был списан со счетов вышестоящим командованием, поскольку за последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения. Снарядов для артиллерии и минометов было крайне мало, что признали и сами офицеры. Так мало, что стрелять по целям удавалось только один-два раза в день.