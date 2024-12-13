Бронза чемпионата мира принесла Ефимовой солидные призовые

С 1993 года лучшим результатом Эстонии на чемпионате мира в 25-метровом бассейне было четвертое место. Теперь это третье: Ефимова в финале показала время 1.03,25, опередив спортсменку из страны-агрессора Алину Змушку на 0,16 секунды.

Победила китаянка Цяньтин Тан, показавшая время 1.02,38. Американка Лилли Кинг, занявшая второе место, отстала от неё на 0,42 секунды, а Ефимова — на 0,87 секунды.

ЭОК выплачивает спортсменам зарплату за результаты на крупных соревнованиях. Ефимова, которая является действующей чемпионкой Европы на короткой воде и спортсменкой категории «A» команды Team Estonia, продолжит получать 2500 евро в месяц, а также субсидию на подготовку к соревнованиям в размере 2200 евро.

Так же, как и за прошлогоднее золото чемпионата Европы, за бронзу нынешнего чемпионата мира она получит премию в 15 000 евро. За второе место ей бы выплатили 20 000, а за золото – 50 000 евро.

«Я была так счастлива, что наконец смогла это сделать, – сказала героиня дня после соревнования. – Вчера перед полуфиналом я очень нервничала, потому что в этом сезоне ни разу не плавала быстрее 1.04. Когда я увидела результат 1.03,8, это добавило мне немного эмоций».

Она продолжила: «Сегодняшний результат на меня никак не влияет, я сделала свою работу, и это самое главное. Эта медаль вызвала у меня слёзы. Когда я увидела, что на табло есть хоть какие-то результаты, я была так довольна собой!»