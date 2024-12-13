США объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Такое заявление обнародовало министерство обороны США на своем сайте в четверг, 12 декабря.

«Это испытание стало продолжением нескольких летных испытаний, в ходе которых общий гиперзвуковой планер достиг гиперзвуковой скорости на целевых расстояниях, и оно демонстрирует, что мы можем передать этот потенциал в руки бойцов», - заявила министр Армии США Кристин Вормут.

Отмечается, что в этом году это уже второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.