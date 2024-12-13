На прошедших выходных спортсмены сборной Эстонии приняли участие в чемпионате Балтии по артистическому плаванию, который состоялся в литовском городе Шауляй. Организатором соревнований выступила Федерация плавания Литвы совместно со спортивной школой «Дельфинас». В турнире приняли участие лучшие спортсмены из Литвы, Латвии и Эстонии.
Эстонские спортсмены привезли с чемпионата Балтии по артистическому плаванию 10 золотых медалей
«Соревнования, которые в 2022 году впервые были проведены в Эстонии, в этом году прошли уже в третий раз, – прокомментировал руководитель Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов. – Как организатор идеи проведения стартов данного формата, я рад, что они стали традицией. В 2025 году, по предварительной договоренности, чемпионат Балтии пройдет в столице Латвии, Риге. Это хороший старт, который помогает нашему региону сверить путь развития как в плане соревновательного спорта, так и получить очень важную обратную связь в организации подобных соревнований».
На чемпионате разыгрывались медали в возрастных категориях от U10 до юниоров в различных дисциплинах: обязательные фигуры, соло, дуэты, микст-дуэты, групповая программа (8 спортсменов), комбинированная программа (10 спортсменов).
«Наши спортсмены показали высокий уровень. Мы соревновались по всем возрастам, кроме юниоров. По результатам соревнований наши спортсмены завоевали 10 золотых медалей и 4 серебряные медали. То есть во всех видах программ, где были заявлены наши спортсмены, мы заняли первое место», – отметил Ржанов и поблагодарил за помощь в финансировании поездки Eesti Kultuurkapital и Eesti Ujumisliit.
Он также выразил удовлетворение по поводу строительства олимпийского бассейна в Таллинне, что очень важно для Школы водных видов спорта, испытывающей нехватку бассейнов нужных размеров и глубины.
«Да, я читал на прошлой неделе, что город Таллинн сообщил о новом этапе проектирования бассейна. К сожалению, не было времени прокомментировать это сразу, так как мы активно готовились к чемпионату Балтии. Но, основываясь на наших результатах, можно сказать, что даже при отсутствии нужных условий мы завоевываем места на пьедестале! Уверен, что когда появится нормальный бассейн, мы добьемся ещё большего».
Кроме того, в начале ноября эстонские спортсмены приняли участие в международных соревнованиях в Будапеште, где в категории U12 они показали отличные результаты: 1-е и 2-е место в обязательной программе из 187 участниц, 1-е и 2-е место в соло из 25 спортсменок, 2-е и 5-е место в дуэтах из 18 пар, 3-е место в групповой программе из 13 команд и 3-е место в комбинированной программе из 8 команд.
В категории «13-15 лет» в соло наши спортсменки заняли 1-е и 6-е место среди 33 участниц, а в дуэте – 3-е место из 28 дуэтов.
В декабре команда также приняла участие в соревнованиях в Праге, где в возрастной категории «13-15 лет» в соло снова завоевали 1-е место среди 30 солисток и 2-е место в дуэтах из 32 пар. Микст-дуэт (девочка + мальчик) занял 3-е место среди 6 пар.
Не отстают и ватерполисты Школы водных видов спорта, которые продолжают успешное участие в финской ватерпольной лиге. В середине ноября на чемпионате Северных стран в категории U15 они заняли 4-е место среди 7 команд.
«Учитывая условия, в которых они готовятся, а именно количество тренировочных часов, это очень хороший результат! Мы очень ждём бассейна, подходящего для наших видов спорта. Мы работаем, развиваемся и успешно представляем страну на различных международных стартах. Дайте нам возможность для развития, и мы покажем, что можем больше!» – заключил Ржанов.