Эстонские спортсмены привезли с чемпионата Балтии по артистическому плаванию 10 золотых медалей

«Соревнования, которые в 2022 году впервые были проведены в Эстонии, в этом году прошли уже в третий раз, – прокомментировал руководитель Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов. – Как организатор идеи проведения стартов данного формата, я рад, что они стали традицией. В 2025 году, по предварительной договоренности, чемпионат Балтии пройдет в столице Латвии, Риге. Это хороший старт, который помогает нашему региону сверить путь развития как в плане соревновательного спорта, так и получить очень важную обратную связь в организации подобных соревнований».

На чемпионате разыгрывались медали в возрастных категориях от U10 до юниоров в различных дисциплинах: обязательные фигуры, соло, дуэты, микст-дуэты, групповая программа (8 спортсменов), комбинированная программа (10 спортсменов).

Фото: Школа водных видов спорта.

«Наши спортсмены показали высокий уровень. Мы соревновались по всем возрастам, кроме юниоров. По результатам соревнований наши спортсмены завоевали 10 золотых медалей и 4 серебряные медали. То есть во всех видах программ, где были заявлены наши спортсмены, мы заняли первое место», – отметил Ржанов и поблагодарил за помощь в финансировании поездки Eesti Kultuurkapital и Eesti Ujumisliit.

Сборная Эстонии показывает прекрасные результаты на соревнованиях. Фото: Школа водных видов спорта.

Он также выразил удовлетворение по поводу строительства олимпийского бассейна в Таллинне, что очень важно для Школы водных видов спорта, испытывающей нехватку бассейнов нужных размеров и глубины.