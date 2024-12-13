Чемпионат Эстонии по автогонкам 2025 года: шесть этапов, включая международные гонки

Два этапа чемпионата состоятся за пределами Эстонии. «Как и в этом году, продолжаем сотрудничество с финнами, что означает, что в 2025 году один из этапов пройдет в Финляндии. Мы также рады, что латыши по-прежнему хотят провести свои этапы в рамках чемпионата Эстонии. Более того, литовцы выразили желание провести один этап их чемпионата в Эстонии. Надеемся, что Литовская автомобильная федерация утвердит это в январе, и тогда на Южно-Эстонском ралли пройдет также этап литовского чемпионата», - сообщил председатель раллийного комитета EAL Янно Сийтан, представляя планы на будущий сезон.

Основные изменения в правилах

Одним из ключевых изменений в классификациях является статус класса EMV1. «Сравнительно с этим сезоном, в общем регламенте 2025 года изменений не так много, но некоторые всё же есть. Например, класс EMV1 больше не будет абсолютным, и в нем будут соревноваться автомобили классов Rally1, WRC и Proto», - добавил Сийтан.

Кроме того, с 2025 года для участия в чемпионате обязательным будет использование шин Pirelli, поскольку введен моно-шинный регламент. Исключение составляют классы EMV Lada, GAZ и GAZ Open, где использование шин Pirelli не обязательно.