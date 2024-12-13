Эстонская автомобильная федерация (EAL) представила календарь и правила чемпионата Эстонии по автогонкам Terminal autoralli на 2025 год. В новом сезоне чемпионат включает шесть этапов, из которых два будут проходить на снегу, а четыре – на гравийных дорогах.
Чемпионат Эстонии по автогонкам 2025 года: шесть этапов, включая международные гонки
Два этапа чемпионата состоятся за пределами Эстонии. «Как и в этом году, продолжаем сотрудничество с финнами, что означает, что в 2025 году один из этапов пройдет в Финляндии. Мы также рады, что латыши по-прежнему хотят провести свои этапы в рамках чемпионата Эстонии. Более того, литовцы выразили желание провести один этап их чемпионата в Эстонии. Надеемся, что Литовская автомобильная федерация утвердит это в январе, и тогда на Южно-Эстонском ралли пройдет также этап литовского чемпионата», - сообщил председатель раллийного комитета EAL Янно Сийтан, представляя планы на будущий сезон.
Основные изменения в правилах
Одним из ключевых изменений в классификациях является статус класса EMV1. «Сравнительно с этим сезоном, в общем регламенте 2025 года изменений не так много, но некоторые всё же есть. Например, класс EMV1 больше не будет абсолютным, и в нем будут соревноваться автомобили классов Rally1, WRC и Proto», - добавил Сийтан.
Кроме того, с 2025 года для участия в чемпионате обязательным будет использование шин Pirelli, поскольку введен моно-шинный регламент. Исключение составляют классы EMV Lada, GAZ и GAZ Open, где использование шин Pirelli не обязательно.
Очки чемпионата будут начисляться в каждом классе, если на старте присутствуют как минимум три автомобиля. В случае, если класс не соответствует минимальному количеству участников, для него будет установлен учёт в рамках Кубка Эстонии.
Кубок Эстонии по спринт-ралли: новые возможности для гонщиков
В 2025 году также пройдет Кубок Эстонии по спринт-ралли, который станет важным этапом для гонщиков, переходящих от народных гонок к более серьезным соревнованиям. Кубок будет состоять из пяти этапов, которые будут проводиться как в рамках чемпионата Эстонии, так и на отдельных соревнованиях.
«Этапы Кубка Эстонии по спринт-ралли будут проведены на ралли в Отепя и Южной Эстонии, что позволит привлечь больше участников. Это будет отличная возможность для молодых гонщиков, которые начинали в народных гонках, попробовать себя в более серьезных соревнованиях», - отметил Сийтан.
Расписание чемпионата Эстонии по авторалли Terminal autoralli 2025 года:
10–11 января — Rally Aluksne (Латвия)*
1 февраля — Otepää Talveralli (Зимнее ралли Отепя)
23–24 мая — Länsirannikon Ralli (Финляндия)
11–12 июля — Lõuna-Eesti Ralli (Южно-Эстонское ралли)
22–23 августа — Paide Rally (Ралли Пайде)
10–11 октября — Saaremaa Rally (Ралли Сааремаа)
*Если ралли в Алуксне будет отменено из-за погодных условий, его заменит ралли Sarma, запланированное на 8 февраля.