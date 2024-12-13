Одна из самых богатых семей Эстонии выиграла процесс против КаПо и прокуратуры

Сразу следует отметить, что КаПо и прокуратура никогда не подозревали семью Веэберов из Тарту или их компании в какой-либо преступной деятельности. Данные, вызвавшие проблемы, оказались в распоряжении чиновников в рамках уголовного дела, связанного с другими лицами.

Как стало известно Postimees, КаПо и прокуратура получили эти данные во время расследования уголовного дела против бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски (Партия реформ), признанного виновным в нарушении ограничений на должностные действия. Данные включают персональную информацию семьи Веэберов и банковскую тайну их компаний. Эти сведения относятся к событиям, произошедшим несколько лет назад, поскольку расследование дела Семиларски началось еще в 2017 году. Однако передача этих данных в Налогово-таможенный департамент в 2021 году привела к налоговому требованию на сумму более полумиллиона евро для компании Веэберов, акционерного общества Giga.