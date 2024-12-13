Семья Веэберов, одна из самых состоятельных в Эстонии, выиграла судебный процесс против Департамента полиции безопасности (КаПо) и прокуратуры. Тартуский административный суд решил, что передача собранных в ходе уголовного расследования данных в Налогово-таможенный департамент (MTA) была незаконной.
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Одна из самых богатых семей Эстонии выиграла процесс против КаПо и прокуратуры
Сразу следует отметить, что КаПо и прокуратура никогда не подозревали семью Веэберов из Тарту или их компании в какой-либо преступной деятельности. Данные, вызвавшие проблемы, оказались в распоряжении чиновников в рамках уголовного дела, связанного с другими лицами.