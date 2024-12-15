Новые направления в новой стране

Во время войны корабли реквизировали и использовали для транспортировки - как солдат, так и гражданских лиц. В ходе войны Российская империя прекратила свое существование, а потому отпала нужда в интенсивном сообщении с Петербургом. Новые независимые страны - Финляндия, Эстония и Латвия - стали налаживать новые судоходные линии. Первый регулярный маршрут был открыт между Таллинном и Стокгольмом уже в 1919 году, то есть еще во время Освободительной войны.

Стоит отметить, что набор линий тогда не был ограничен привычными для нас сегодня Финляндией и Швецией. Например, уже в 1920-х были открыты линии в крупнейшие порты в западной части Балтики: польский Щецин (тогда - прусский Штеттин) и Гданьск (в те годы - Вольный город Данциг). Линии проработали недолго: эстонским компаниям было нелегко конкурировать с более крупными фирмами из Германии и Финляндии.

Глобальный экономический кризис конца 1920-х сказался и на пассажирских перевозках по морю. Большинство линий было закрыто или продолжало ходить на совсем не регулярной основе. Новый всплеск активности пришелся на середину 1930-х, когда экономика выправилась как в Эстонии, так и в окрестных странах. Из Стокгольма можно было попасть на корабле как в Пярну, так и в Таллинн.