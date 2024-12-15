В период между двумя мировыми войнами в Эстонии активно развивалось пассажирское судоходство, причем суда ходили не только в Хельсинки или Стокгольм. Далеко не все знают, как были устроены тогдашние паромы и куда можно было отправиться из Таллинна столетие тому назад.
В прошлом году Финский залив между Таллинном и Хельсинки на борту парома пересекли 7 млн пассажиров: линию обслуживает три судоходных компании и, наверное, в Эстонии и Финляндии найдется не так много людей, хоть раз не бывавших в ближайшей соседней столице.
Поездка в соседний город уже давно перестала быть предметом роскоши: люди ездят в обе стороны на работу и на отдых и воспринимают эти два часа на море вполне повседневно. Удобные паромы с десятком палуб предлагают широкий спектр услуг и ассортимент блюд в ресторанах на любой вкус и бюджет. Однако так было не всегда.
Считается, что первый пароход пришвартовался в Таллинне в далеком 1827 году: это был английский корабль «Георг IV», направлявшийся из Лондона в Петербург. Всего несколько лет спустя, в середине 1830-х, пароходы уже вовсю курсировали между (если использовать современные названия городов) Пярну, Ригой, Курессааре, Стокгольмом, Турку, Петербургом, Хельсинки и Таллинном. Так, в 1838 году из Таллинна в столицу империи Петербург по морю съездило 1953 пассажира.
Пароходное сообщение расширялось, новые линии открывались между островами и материком. Особой популярностью наряду с Таллинном пользовались курорты: Хаапсалу и Пярну. Регулярное сообщение именно между Хельсинки и Таллинном установилось в 1866 году.
Многие линии стали вполне стабильными и работали в привычном режиме годами, хотя часть компаний время от времени банкротились или меняли владельцев. Естественно, все карты смешала начавшаяся в 1914 году и сопровождавшаяся большими морскими сражениями на Балтике Первая мировая война.
Новые направления в новой стране
Во время войны корабли реквизировали и использовали для транспортировки - как солдат, так и гражданских лиц. В ходе войны Российская империя прекратила свое существование, а потому отпала нужда в интенсивном сообщении с Петербургом. Новые независимые страны - Финляндия, Эстония и Латвия - стали налаживать новые судоходные линии. Первый регулярный маршрут был открыт между Таллинном и Стокгольмом уже в 1919 году, то есть еще во время Освободительной войны.
Стоит отметить, что набор линий тогда не был ограничен привычными для нас сегодня Финляндией и Швецией. Например, уже в 1920-х были открыты линии в крупнейшие порты в западной части Балтики: польский Щецин (тогда - прусский Штеттин) и Гданьск (в те годы - Вольный город Данциг). Линии проработали недолго: эстонским компаниям было нелегко конкурировать с более крупными фирмами из Германии и Финляндии.
Глобальный экономический кризис конца 1920-х сказался и на пассажирских перевозках по морю. Большинство линий было закрыто или продолжало ходить на совсем не регулярной основе. Новый всплеск активности пришелся на середину 1930-х, когда экономика выправилась как в Эстонии, так и в окрестных странах. Из Стокгольма можно было попасть на корабле как в Пярну, так и в Таллинн.
Новые регулярные линии открывались по всей Эстонии: так из Нарва-Йыесуу в 1937 году пароход «Юку» стал ходить в финский город Котка. Примечательно, что пассажирские корабли ходили и в гораздо более далекие локации: Гетеборг, Копенгаген, Гамбург и даже Роттердам. В 1930-х Таллинн также стал пунктом назначения для круизных судов. Например, в 1938 году на 17 судах город посетило почти 5000 гостей - сейчас практически столько же может сойти на берег с одного круизного судна.
Отдельного внимания, пожалуй, заслуживают два судна. В 1936 году эстонская компания G. Sergo & Ko приобрела в Германии теплоход, названный «Аэгна». За первый год работы корабль перевез 12 000 пассажиров (треть тогдашнего рынка). Билет (в зависимости от степени комфорта) стоил от 6 до 10 крон. Для сравнения - десяток яиц стоил 40 сентов, а килограмм свинины - 1 крону.
В 1940 году корабль переименовали и перевели в Ленинград. По нелепому совпадению, судно село на мель и затонуло как раз неподалеку от острова Аэгна в 1944 году.
Самым крупным пассажирским кораблем в Эстонии тех лет была «Вирония», которая ходила между Пярну и Стокгольмом. Корабль был построен в Дании 30 лет назад и куплен фирмой Pärnu Laeva AS. Очень большой по меркам Балтийского региона, теплоход вмещал 846 пассажиров.
Судно национализировали в 1940 году, а в 1941 году оно было подбито и затонуло в ходе эвакуации Балтфлота в Кронштадт.
За железным занавесом
Советская власть не любила пускать слишком много иностранцев к себе, но нуждалась в валюте. Поэтому год от года число туристов из капиталистических стран, получавших визу для посещения СССР, росло. Если прежде экскурсионные группы могли попасть в Таллинн на автобусе или поезде из Ленинграда, то в 1965 году случилось невиданное событие: четверть века спустя железный занавес немного приоткрыли, и 7 июля был запущен регулярный паром между Хельсинки и Таллинном.
На линию вышел новенький (построенный на верфи в Болгарии) паром «Ванемуйне» (по некоторым данным первую за долгие годы поездку из Хельсинки к нам совершил финский корабль «Велламо» в июне того же года, но это не точно).
«Ванемуйне» вмещал 250 пассажиров, поездка занимала 4 часа, в неделю было два отправления. Никакого скучного сидения в салоне: активно работали бары, люди танцевали и веселились. Не трудно предположить, что финские туристы находились при этом под пристальным наблюдением агентов КГБ.
Естественно, среди пассажиров финны составляли абсолютное большинство. Из Советской Эстонии в Финляндию (позже расхожая поговорка гласила «Курица - не птица, Финляндия - не заграница») могли поехать лишь особенно доверенные лица: партработники, дипломаты или редкие советские граждане, собравшие все необходимые справки и получившие личное право на выезд заграницу (например, артисты или спортсмены).
С годами режим пересечения границы был несколько смягчен, финны стали ездить в Таллинн и Ленинград еще активнее. На линию вышли легендарные, заметно более вместительные корабли «Таллинн» и «Георг Отс». Последний стал своеобразным символом, проработав до конца века и тысячелетия: свой финальный рейс между Хельсинки и Таллинном «Георг Отс» совершил на Рождество в 2000 году.
При подготовке статьи была использована книга Eesti merenduse ajalugu I, Varrak 2023, стр. 407-414 и 617-625.