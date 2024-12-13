- Ранее мы упоминали Nirvana. Фронтмен группы Курт Кобейн трагически закончил свою жизнь. Считаешь ли ты, что судьба многих музыкантов неизбежно связана с саморазрушением, напрямую или косвенно? И что может этому способствовать?

- Как я уже сказала, наша работа сильно изматывает эмоционально. Постоянное внимание, и люди, которые пишут оскорбительные комментарии…

- Ты их читаешь?

- Не часто, но иногда, если вижу статью, которая не кажется мне особенно ценной или интересной, но под ней много комментариев, возникает любопытство. И независимо от того, интересная статья или нет, про любовь, семью, группу или пение, комментарии в итоге все равно одни и те же. Не стоит их читать, и я обычно не читаю, но иногда случайно захожу в комментарии и потом жалею, что снова это сделала. Всегда словно находишься в центре внимания, и людям привычно высказывать мнение о тебе, которое часто бывает нелестным. Именно поэтому артисты сталкиваются с такой нагрузкой.