- Нет, это будут сольные концерты, а не рождественский тур с праздничной атмосферой. Мне кажется, у нас и так хватает рождественских концертов. Думаю, мне не обязательно исполнять рождественские песни. Их и так с утра до вечера крутят по радио и в торговых центрах. Вместе с New Wind Jazz Orchestra и Eesti Kontsert мы решили, что эти концерты будут больше похожи на сольное выступление – в основном мои собственные песни и пара каверов.

- Один из них – Stopp, seisku aeg Велли Йоонaса, а второй – песня Принса How Come U Don’t Call Me Anymore. Название длинное, но песня очень красивая.