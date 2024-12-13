В декабре Алика Милова выступит с большими сольными концертами в сопровождении New Wind Jazz Orchestra в Пярну, Тарту и Таллинне. И это - не просто рождественские концерты, а нечто особенное.
В связи с этим важным событием мы решили поближе познакомиться с молодой и очень талантливой исполнительницей.
- Мы затеяли это интервью в связи с тремя концертами, которые ты дашь вместе с New Wind Jazz Orchestra. Были ли у тебя раньше подобные форматы?
- Большой сольный концерт - такое в первый раз. Несколько презентационных концертов я уже давала, в прошлом и позапрошлом году. Но такой масштабный концерт в трех разных городах да еще с таким биг-бэндом, действительно впервые.
Алика (22)
- Победительница 8-го сезона шоу «Eesti otsib superstaari».
- В 2023 году заняла 8-е место на Евровидении с песней «Bridges».
- Дискография: альбом «ALIKA» (2023), мини-альбом «Virmalised» (2024).
КОНЦЕРТЫ
Алика и New Wind Jazz Orchestra
13 декабря в 19:00 – Концертный дом Vanemuine
14 декабря в 19:00 – Концертный зал Estonia
- Ты - совсем юная девушка, но впервые мы встретились с тобой очень давно, да и твоя исполнительская карьера началась много лет назад. Что ты думаешь по этому поводу?
- Действительно, все началось давно, но, к счастью, не слишком. Так как я начала петь в четыре года, на сцену вышла в пять, а в первых больших конкурсах приняла участие в девять лет, то можно сказать, что этот путь начался довольно рано. А с начала настоящей, взрослой карьеры прошло три года, то есть все началось после телешоу «Суперстар».
- Ты говоришь, что впервые вышла на сцену в четыре года. Было ли это сделано по желанию твоих родителей?
- Можно сказать, что да, но и не без моего желания. Я постоянно устраивала дома концерты, выступала, танцевала и все время пела. Сначала это заметил мой дедушка и сказал, что меня стоит отдать в вокальный кружок. Потом эту идею поддержал и папа. Вот так всё и началось.
- Является ли твой родной город Нарва хорошим местом для роста звезды?
- Для дальнейшего развития нужно было переехать в Таллинн, что я и сделала, когда мне было 13 лет. Но для вокального развития и с точки зрения обучения могу сказать, что в Нарве не хуже, чем в других местах Эстонии. Сейчас я особо не слежу, какие вокальные коллективы имеются в Таллинне, но насколько я знаю, в Нарве есть отличные преподаватели и вокальные ансамбли. Но если говорить о карьере, то большинство событий все равно происходит в Таллинне.
- Ты уже видела фильм о Келли Силдару?
- Пока нет, но хотелось бы посмотреть.
- Когда увидел ее еще маленькой девочкой - возможно, это было по телевизору - мне в голову пришла мысль, не было ли в ее семье бытового насилия? Насколько я понимаю, твои родители не были вовлечены в судебные разбирательства, как, к сожалению, родители Келли.
- Такого у меня никогда не было. У меня хорошие отношения с обоими родителями. Все началось с того, что в детстве моим агентом был мой папа: это он находил подходящие конкурсы и отправлял меня на них. Маме всегда больше нравились танцы, поэтому моя старшая сестра (старше Алики на 14 лет. - прим.ред.) стала заниматься спортивными танцами. Мама, можно сказать, осуществила свою мечту с помощью старшей сестры, а отец – с моей.
У сестры уже трое детей и свое агентство спортивных танцев. Она много выступала по всему миру, также в круизах, участвовала в конкурсе «Танцы со звездами» в Ирландии и Турции, у нее свое шоу на Пикадилли в Лондоне. В общем, она сделала довольно яркую карьеру танцовщицы. Сейчас она управляет агентством, отбирает молодых танцоров для участия в конкурсах и шоу, где она сама раньше выступала.
- Ты – певица, но можно ли вообще разделить танец и вокал? Движение и пение часто идут вместе.
- Да, я двигаюсь на сцене, но это не хореография. Я участвовала в шоу на WRC Rally Estonia 2023, которое было больше посвящено танцам, чем вокалу. Мне это нравится, но скорее в исключительных случаях.
- Поговорим о твоем выступлении на Евровидении в прошлом году. Наверное, ты уже много рассказывала о том, как появилась песня «Bridges», но я сознательно избегаю телевидения, поэтому вчера посмотрел твое выступление впервые. Это было очень круто.
- Песня Bridges родилась в Нидерландах, где я ее записывала для Eesti Laul. Мы работали с нидерландским продюсером Вутером Харди, который с Евровидением был связан дважды: в 2019 году он продюсировал победное выступление Данкана Лоренса, а в 2021 году – Gjon’s Tears, который занял третье место. Очень успешный продюсер, поэтому мы к нему и обратились. Мы работали два дня, и на второй день «Bridges» была готова. На самом деле, мы закончили ее за три часа и сразу записали. Через три месяца, правда, я ее переписала, хотя были сделаны только небольшие текстовые поправки.
- Это Вутер нашел тебя или наоборот?
- Конечно, это я искала его. Ему-то не нужно никого искать. В то время моими делами занимался Карл-Андер Рейсманн, он и связался с Вутером. Сначала Вутер сказал, что у него очень плотный график, но Карл был очень настойчив – в хорошем смысле – и смог все-таки договориться с ним.
- А что было бы, если бы ты, например, не прошла в финал? Ведь выступление на Евровидении – это бесценный опыт!
- Ничего особенного бы не произошло - всё осталось по-прежнему. Ну, не совсем так, потому что Евровидение все-таки открыло для меня двери и запустило мою карьеру. Но я не знаю, может, я попробовала бы снова в следующем году. Поскольку Евровидение было моей мечтой с детства, думаю, я бы так просто не сдалась.
- Получается, что правильно говорят, что мечтать нужно осторожнее - они сбываются?
- Да, это так.
- Я получил настоящее эстетическое наслаждение, когда нашел запись песни Nirvana «Smells Like Teen Spirit», которую ты исполнила a cappella в одной из передач ERR, будучи 15-летней девочкой. Это было так неожиданно, что до сих пор в памяти. Что ты сейчас больше всего любишь в музыке?
- Мне всегда хотелось выступать с музыкальной группой. И чем больше состав, тем лучше. Это дает и мне, и зрителям огромный заряд энергии. Я стараюсь выступать именно с таким музыкальным сопровождением. Конечно, около пяти лет назад это было не так просто, потому что не было ни группы, ни средств, ни концертов.
- Ты сказала, что уже давно не нарвская девчонка.
- Я из Нарвы, родилась и выросла там. Так что я все еще девочка из Нарвы, только живу в Таллинне – уже девять лет.
- Тебе понравилось в Таллинне?
- Конечно! Большой город, все новое и неизвестное, для меня это была сплошная загадка. Но я довольно быстро привыкла, у меня хорошо с ориентацией на местности – уже в первый год я освоилась. Я уже знала людей и... В столицу я приехала с мамой.
- Понимаю, что в последнее время у тебя было много дел. Недавно вышел твой второй альбом – мини-альбом из пяти песен. Презентация уже состоялась, а где еще его можно послушать?
- Везде – на YouTube, Spotify, iTunes. Первый альбом – LP «ALIKA» – вышел в прошлом году, в нем 13 песен.
- Сегодня многие исполнители воспринимают альбомы скорее как визитные карточки для саморекламы.
- Сейчас альбомы меньше значат для слушателей – по крайней мере, с точки зрения артистов. Но мне кажется, что альбом можно сравнить с полнометражным фильмом. Обычно режиссер хочет снять именно полный метр, чтобы утвердиться как профессионалу. Думаю, для артистов альбом тоже важен – это способ собрать свое творчество в единое целое. Для меня с первым альбомом это было именно так. Вообще, выпуск нового альбома – это радостное событие, это как маленький день рождения. С последним альбомом было проще, потому что это мини-альбом, у меня уже больше опыта, и процесс прошел гладко.
- В скольки школах ты училась?
- В пяти. В Нарве я училась в двух школах. Первая – Нарвская кесклиннаская гимназия, где был экспериментальный класс с преподаванием на эстонском языке. Классным руководителем была эстонка Мерле Коппель, и все предметы велись на эстонском. Но после четвертого класса пришли другие учителя. Хотя класс оставался эстоноязычным, учителя с русским родным языком часто переходили на русский, потому что не утруждали себя преподавать на эстонском. Потом я перешла в Нарвскую эстонскую гимназию.
После переезда в Таллинн я пошла в 53-ю среднюю школу, где училась на русском языке. В 11-м классе я поступила в музыкальную школу имени Георга Отса и параллельно изучала общеобразовательные гимназические предметы. Через некоторое время я покинула школу Георга Отса и окончила частную гимназию «Tallinna 21. sajandi kool».
- Почему ты ушла из школы Георга Отса?
- Для меня оказалось тяжело совмещать музыкальное образование с обучением в гимназии. Было много уроков музыки, а после нескольких лет обучения на русском языке учиться на эстонском было сложно. Учебные дни были очень длинными – например, по вторникам занятия длились с 10 утра до 9:30 вечера, то есть почти 12 часов. Потом в середине учебного года началась пандемия, школы закрылись, и началось дистанционное обучение, которое мне совсем не подходило. Я поняла, что нет смысла так себя изматывать. У меня была подруга на втором курсе, которая говорила, что там еще сложнее.
Тогда я осознала: если уже первый курс для меня настолько тяжел, а мы еще не знали, сколько продлится пандемия, и я не смогу учиться в школе Отса очно до окончания гимназии, это будет очень тяжело. Думаю, решение перейти в другую школу в тот момент было правильным.
- Во время пандемии я слышал самые трагические заявления именно от музыкальных промоутеров. На сегодняшний день я уже почти забыл эту тему.
- Да, постепенно это забывается. К счастью.
- Будут ли три твоих предстоящих концерта как-то связаны с рождественской тематикой?
- Нет, это будут сольные концерты, а не рождественский тур с праздничной атмосферой. Мне кажется, у нас и так хватает рождественских концертов. Думаю, мне не обязательно исполнять рождественские песни. Их и так с утра до вечера крутят по радио и в торговых центрах. Вместе с New Wind Jazz Orchestra и Eesti Kontsert мы решили, что эти концерты будут больше похожи на сольное выступление – в основном мои собственные песни и пара каверов.
- Какие это будут каверы?
- Один из них – Stopp, seisku aeg Велли Йоонaса, а второй – песня Принса How Come U Don’t Call Me Anymore. Название длинное, но песня очень красивая.
- Еще один вопрос, так сказать, с метапозиции: как ты видишь себя со стороны? Трудно ли долго заниматься делом, которому ты отдаешь столько времени и сил?
- Иногда это действительно сложно. В активный сезон работа довольно изматывающая – не только по времени, ведь у артистов нет фиксированного графика, работа идет 24/7. У офисных работников день заканчивается в пять вечера, и потом у них свободное время… У нас же встречи могут быть в десять вечера, а концерты – в начинаться в одиннадцать.
Но жаловаться точно не стоит. Думаю, как бы ни была тяжела работа, если человек занимается тем, что приносит ему радость, жаловаться не нужно. Например, ноябрь был спокойным, удалось отдохнуть. Но уже с 1 декабря все закрутилось с новой силой. Эта работа эмоционально тоже очень изматывающая. Она совершенно отличается от работы в офисе. У нее высокая психологическая нагрузка.
- С какого момента тебя стали узнавать на улице?
- С тех пор как я выиграла шоу Eesti otsib superstaari. До этого меня на улице точно никто не узнавал. Эстонцы – народ скромный: даже если они тебя узнают, они редко подают вид. Но если кто-то смотрит на тебя дольше трех секунд или шепчет что-то на ухо другому, после чего тот тоже оборачивается, тогда можно догадаться: «Они меня узнали».
- Есть ли в этом что-то положительное?
- Конечно, есть. Иногда это немного неловко – когда люди шепчутся и смотрят на тебя. Думаю, любому человеку было бы странно: «О чем вы там говорите?» Но если кто-то подходит ко мне, мне всегда приятно. Происходит обмен энергией, у меня улучшается настроение – надеюсь, у них тоже. Потом каждый идет дальше по своим делам, и обычно после таких встреч настроение остается хорошим еще на несколько часов. Это здорово, и я отношусь к этому скорее положительно.
- Когда ты больше всего чувствовала поддержку эстонского народа?
- Думаю, во время Евровидения и после возвращения оттуда. Это прямо витало в воздухе. Я пошла в магазин после возвращения с Евровидения, и люди улыбались мне! Для эстонцев это редкость. (Смеётся.) Люди смотрели на меня и улыбались, кто-то проходил мимо и говорил: «Молодец» или «Горжусь тем, что я эстонец». Это был очень приятный момент, который останется в памяти на всю жизнь.
После победы на Eesti Laul я на следующий день пошла в Kaja Pizza поесть пиццы – это было довольно сюрреалистично, недавно снова это вспомнила. Захожу туда с остатками макияжа и растрепанными волосами и... Как в кино: все в пиццерии замолкают, смотрят на меня и… начинают аплодировать! Это был очень-очень трогательный момент.
- Есть ли среди твоих песен особенно важная для тебя?
- Да, есть – песни, с которыми у меня больше личной связи. Или те, что особенно близки моему сердцу. Как правило, это не самые популярные композиции – думаю, у многих артистов так. Например, песня Distance из моего дебютного альбома. Она мне очень нравится, и я всегда с удовольствием ее исполняю.
Также «Bridges» имеет для меня особое значение. Эта песня с самого начала была особенной – это не типичная поп-баллада, в ней много искренности. Мне тоже нравится ее петь. Сама я свои песни обычно не слушаю, но во время выступлений именно они первыми приходят на ум. И еще есть Bon Appetit – я от нее совершенно не устала и всегда исполняю с удовольствием. Если продолжать, то я, наверное, назову почти все свои песни. (Смеётся.) Их всего около 22 – я даже точно не считала.
- Ранее мы упоминали Nirvana. Фронтмен группы Курт Кобейн трагически закончил свою жизнь. Считаешь ли ты, что судьба многих музыкантов неизбежно связана с саморазрушением, напрямую или косвенно? И что может этому способствовать?
- Как я уже сказала, наша работа сильно изматывает эмоционально. Постоянное внимание, и люди, которые пишут оскорбительные комментарии…
- Ты их читаешь?
- Не часто, но иногда, если вижу статью, которая не кажется мне особенно ценной или интересной, но под ней много комментариев, возникает любопытство. И независимо от того, интересная статья или нет, про любовь, семью, группу или пение, комментарии в итоге все равно одни и те же. Не стоит их читать, и я обычно не читаю, но иногда случайно захожу в комментарии и потом жалею, что снова это сделала. Всегда словно находишься в центре внимания, и людям привычно высказывать мнение о тебе, которое часто бывает нелестным. Именно поэтому артисты сталкиваются с такой нагрузкой.
А у звезд мировой величины, таких как Курт Кобейн, это давление в миллион раз сильнее. Если у нас под популярной статьей напишут 50 комментариев, то Кобейну написали бы сейчас 100 000. Даже если сам не читаешь их, ты все равно знаешь, что они есть. Кроме того, считается, что внимание публики, которое получают поп-исполнители, выступающие почти каждый день перед 70-тысячной аудиторией, не всегда естественно. Такое внимание – это огромная нагрузка, потому что человек не создан для этого. Думаю, именно поэтому судьба некоторых исполнителей складывается трагически. Плюс ко всему артисты обычно более чувствительны и принимают все близко к сердцу.
- Тебе не надоело, когда говорят об интеграции и твоей идентичности?
- Как раз вчера я была на мероприятии по вручению премий за содействие интеграции и получила награду Aasta säde - «Искра года». Похоже, я для кого-то являюсь примером. Я считаю, что важно, чтобы были люди, которые занимаются этими вопросами. Мы живем в стране, где один государственный язык, но при этом много русскоязычных людей и представителей других национальностей. Мы не можем ненавидеть друг друга и оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас.
- Кем ты себя считаешь?
- С точки зрения национальности я идентифицирую себя как эстонку-украинку-русскую – это три нации, которые во мне доминируют. Конечно, их больше, но эти главные. Моя сестра делала генетический тест, и там обнаружились также финские корни.
- Что скажешь напоследок?
- Приходите на концерт! Я очень взволнована и немного нервничаю – это будет потрясающий концерт. В New Wind Jazz Orchestra играют замечательные и талантливые люди, и я давно хотела с ними поработать.