Исходу ряда заметных политиков из партии EKRE сопутствовало укрепление влияния на нее Варро Вооглайда, обратившего на себя в последнее время внимание в качестве антиваксера, борца с «сионизмом» и предсказателя гражданской войны. Иван Макаров анализирует, как успешная в недавнем прошлом партия попала в зависимость от маргинального сообщества.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Эстонская секта, которая хвалит Россию и хочет вернуть Средневековье
На днях в медиа промелькнула новость о том, что депутат Рийгикогу и глава целевого учреждения защиты семьи и традиций SAPTK Варро Вооглайд обратился в полицию с требованием выдать ему конфискованную полицией копию знаменитого памятника в Лихула (на нем изображен эстонский солдат в немецкой форме), оригинал которого в свое время был демонтирован по распоряжению правительства Юхана Партса.
Вооглайд теперь захотел ее заполучить, ссылаясь на полученную от анонимного владельца памятника доверенность.
Ничего более нелепого, тем более исходящего от считающего себя сведущим юристом активного сутяги, и представить себе нельзя. Так ему в департаменте и объяснили - чужую собственность на основании «доверенности» от неизвестно кого известно кому полиция не выдает.
Ориентация на XV век
Организация Вооглайда связана с международным ультраконсервативным движением «Традиция, семья и частная собственность» (TFP), зародившимся в Бразилии. О нем доступно очень мало существенной информации, за исключением одной вышедшей на польском языке книги.
Движение ориентируется на дореформационные монархические и ортодоксальные церковные ценности XV века, отрицая демократию и допуская установление диктатуры ради «спасения народа» и «защиты исконных интересов добрых людей».
Поскольку идеал организации - средневековое католическое устройство общества, и она противодействует даже «католическому мейнстриму», осуждая западную цивилизацию в целом, то ее ценности и задачи в значительной степени смыкаются с проводимой Россией Путина новой дугинской политикой, заключающейся в антагонистическом противостоянии Западу и воцарении патриархальности (скрепности).
Причем эстонских католических консерваторов не смущает даже то, что в России сейчас католиков притесняют, тем более что светочи православной церкви вообще не считали их христианами, как например святитель Московский Филарет, писавший, что «папство подобно плоду, чья кора христианской церковности, унаследованной с древности, постепенно распадается, чтобы открыть его антихристианскую сердцевину», или же преподобный Феодосий Печерский, декларировавший: «Множеством ересей своих латиняне всю землю обесчестили… Нет жизни вечной живущим в вере латинской».
Полезные идиоты
Если в недавнем прошлом портал Вооглайда и Ярви «Объектив» еще допускал проэстонские точки зрения, то теперь там преобладают пророссийские и антиукраинские кричалки, главными авторитетами же стали венгерский премьер Виктор Орбан и новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Нередко звучащие в адрес Vooglaid & Co упреки в том, что они озвучивают кремлевские постулаты, справедливы лишь отчасти: совпадение ряда важных пунктов риторики лидеров SAPTK с риторикой Кремля налицо, но это не значит, что они являются союзниками, как «Единая Россия» и Центристская партия Эстонии, которые долгие годы состояли в договорных отношениях. Образ бескорыстных полезных идиотов навяз в зубах, но вот почему-то вспомнился.
До Ярви главным редактором «Объектива» был лютеранский священник Вейко Вихури, которого поддерживают его единоверцы-священники от Карола Калласа до переехавшего в 2016 году в Лос-Анжелес пастора Энна Ауксманна. Показательно, что Ауксманн неоднократно попрекал меня тем, что я по национальности русский, сам при этом являясь племянником Марта Хельме, то есть потомком Зимаревых…
Все эти святые отцы составляют творческий костяк как «Объектива», так и портала «Мейе Кирик», который, к сожалению, многие воспринимают в качестве печатного органа Эстонской Евангелической лютеранской церкви (EELK). Я обратился с запросом в консисторию EELK, откуда мне ответили, попросив не цитировать их в медиа, но суть ответа передать могу: возглавляемая архиепископом Урмасом Вийлма лютеранская церковь не желает иметь к этому изданию никакого отношения.
Эстонская консервативная народная партия (EKRE), которая в недавнем прошлом реально претендовала на победу в выборах в Рийгикогу и конкурировала с партией реформ за первое место в рейтингах, потерпела крушение именно после присоединения к ней Вооглайда, который баллотировался в парламент в списке EKRE вместе со своим ближайшим соратником Ярви, хотя оба отказались при этом вступать в партию.
Затем Вооглайд активно призывал голосовать на выборах в Европейский парламент за Мартина Хельме, подчеркивая, что если бы Мартин уехал в Брюссель, его место в Рийгикогу занял бы следующий по списку Ярви, что благотворно отразилось бы на работе фракции.
Новая правая рука
Начался настоящий исход из партии и ее фракции ключевых фигур - от бывшего председателя Рийгикогу Хенна Пыллуааса, который не раз остро критиковал заявления Вооглайда, до ведущего военного эксперта Лео Куннаса и евродепутата Яака Мадисона. Кто-то ушел сам, многих исключили.
В парламенте председатель партии Мартин Хельме посадил Вооглайда по правую руку от себя. В результате, как описывалось в известной книге, «под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного».
Варро Вооглайд не поддерживает многие инициативы фракции, и чтобы он не голосовал против партии, его просят на время нажатия кнопок уходить из зала заседаний. Свое неудовольствие по этому поводу открыто осмеливался выражать только сам Март Хельме, которому как отцу исключение не грозит.
Кульминацией перелома в принципах EKRE стала публикация в ее печатном органе Uued Uudised заявления Вейко Вихури, напечатанного в день восстановления независимости Эстонии в «Объективе», где автор, в частности, декларирует: «Совершенно все равно, какого цвета флаг развевается над Длинным Германом. На самом деле там и не должен развеваться эстонский триколор… Сейчас было бы правильнее поднять там флаг Европейского союза или флаг какого-нибудь другого хозяина. Эстонские же флаги отнесем на чердак ждать лучших времен».
Сегодня от имени EKRE делаются заявления, настраивающие против партии целые группы общества - оскорбляющие спортсменов и любителей спорта, оскорбляющие всех деятелей культуры скопом и т. д.; остро критикующий в «Объективе» сионизм Вооглайд недавно заявил, что палестинские боевики, методы которых он считает очень жестокими, «научились им у самих евреев, у самих сионистов».
И уточнил: «Я не стыжусь об этом говорить. Называйте меня антисемитом». Но ведь мало кто знает, что Вооглайд не является членом партии. Да и какая разница, если он сейчас является в глазах общественности основным идеологом EKRE.
Массовый псизоз?
Трудно понять, каким образом влиятельная в недавнем прошлом партия попала в такую унизительную зависимость от маргинального сообщества, чем-то очень похожего на секту, и отрезала себя от возможности когда-либо еще попасть в правительство, чтобы отстаивать там интересы своих избирателей.
И сложно представить, что такому образованному человеку и опытному дипломату, как Март Хельме, могла понравиться проведенная печатным органом EKRE на полном серьезе пропагандистская кампания на тему «в Париже на открытии Олимпийских игр бесчинствовал сатана», где сравнивали любителей спорта с любителями порнографии, и опубликованные там же призывы снять государственный флаг с Длинного Германа, которые смахивают на государственную измену.
Всеволода Юргенсона изгнали из EKRE за то, что он назвал президента Украины наркоманом, а теперь наркоманом и жуликом называют Зеленского даже на страницах партийного издания.
Что за этим всем стоит - внезапный массовый психоз или страх какого-то разоблачения, мы можем так и не узнать. Это не первый случай в истории, когда совершенно нормальные современные люди вдруг начинают очень странно себя вести и впоследствии оказывается, что они примкнули к какой-то тоталитарной секте. Есть в этом что-то зловещее.
В 2019 году Eesti Ekspress сообщал о том, что редакция получила официальное письмо от Маркуса Ярви, в котором тот вызывал на дуэль ответственного издателя Ханса Луйка, предложив ему выбрать «холодное или огнестрельное оружие, да, реальное оружие» и договориться о месте и времени проведения дуэли. «Я не имею ничего против того, чтобы сатисфакцией был бы бой usque ad mortem», писал Ярви. То есть до смерти одного из участников.
К слову: Варро Вооглайд остро критиковал Департамент полиции и погранохраны за отказ выдавать разрешение на приобретение дополнительного оружия тем, у кого оно уже есть, так как в Эстонии, по его мнению, назревает гражданская война. Он также обещал, что если к нему домой придут медики вакцинировать его детей, незваные гости получат пулю.
В то же время архиепископ Эстонской католической церкви Филипп Жордан назвал вакцинацию «поступком любви». Вот в какой оппозиции не только по отношению к современному обществу, но и к собственной церкви находится Вооглайд и его политические соратники.
Пророчество польского фантаста
Мне вспомнился прочитанный в детстве научно-фантастический роман Кшиштофа Боруня «Восьмой круг ада» (Ósmy krąg piekieł), в котором описывалось, как люди будущего, которые уже имели персональные «персонкоды», то есть микроприборы, позволяющие определить местонахождение человека в любой точке Земли, обнаружили в 2034 году появившегося ниоткуда неизвестного, оказавшегося средневековым инквизитором Модестусом Мюнхом, без вести пропавшим в Копдовихте летом 1593 года.
Это был «один из знаменитейших инквизиторов графства, коий не одного черта изгнал и множество ведьм, чародеев и еретиков на костер очищающий отправил». Поймав очередного «еретика» Матеуса Рылюса, вступившего в преступный контакт с дьяволом в образе инопланетян, доминиканец сжег нечестивца на площади, но поналетевшие пришельцы похитили инквизитора.
Промаявшись с фанатиком несколько веков - на все попытки гуманоидов вступить с ним в контакт при помощи формул и рисунков он чертил кресты и во все горло проклинал «нечистую силу» - бедняги вернули похищенного на Землю. Ученые проваландались с ним тоже немало времени, в конце концов убедившись, что ни объяснения, ни факты, ни документы не способны преодолеть примитивное устройство его мозга.
Мюнха принял даже сам Папа Римский, которого инквизитор в конце приема чуть не убил, посчитав сатаной. Перевозившая фанатика в беспилотном самолете психофизиолог Кама Дарецкая подверглась во время полета нападению - Мюнх пытался заставить ученую раскаяться в ереси и для этого подверг пытке, соорудив из подручных материалов дыбу. Когда фанатик стал в бешенстве крушить аппаратуру, самолет разбился.
Роман был написан в 1966 году, и его автор сумел предвидеть не только появление «персонкода» и беспилотных самолетов, но и последствия столкновения примитивного миропонимания с непривитым от первобытных предрассудков просвещенным обществом.
Все почти как в «консервативном» крыле современной эстонской политики.