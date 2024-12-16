ИВАН МАКАРОВ Эстонская секта, которая хвалит Россию и хочет вернуть Средневековье

Массовый псизоз ?

Трудно понять, каким образом влиятельная в недавнем прошлом партия попала в такую унизительную зависимость от маргинального сообщества, чем-то очень похожего на секту, и отрезала себя от возможности когда-либо еще попасть в правительство, чтобы отстаивать там интересы своих избирателей.

И сложно представить, что такому образованному человеку и опытному дипломату, как Март Хельме, могла понравиться проведенная печатным органом EKRE на полном серьезе пропагандистская кампания на тему «в Париже на открытии Олимпийских игр бесчинствовал сатана», где сравнивали любителей спорта с любителями порнографии, и опубликованные там же призывы снять государственный флаг с Длинного Германа, которые смахивают на государственную измену.

Всеволода Юргенсона изгнали из EKRE за то, что он назвал президента Украины наркоманом, а теперь наркоманом и жуликом называют Зеленского даже на страницах партийного издания.

Что за этим всем стоит - внезапный массовый психоз или страх какого-то разоблачения, мы можем так и не узнать. Это не первый случай в истории, когда совершенно нормальные современные люди вдруг начинают очень странно себя вести и впоследствии оказывается, что они примкнули к какой-то тоталитарной секте. Есть в этом что-то зловещее.