В Нарве формируется новая коалиция. Пока не ясно, что она будет из себя представлять, но ее члены уже получили места в советах.
«Тоотс пытается быть мачо»: по инициативе мэра в Нарве может появиться новая коалиция. Опять
Инициатива создания новой коалиции принадлежит мэру города Яану Тоотсу. Об ее создании он сообщил на пресс-конференции 11 декабря. Напомним, что в конце ноября провалился вотум недоверия Тоотсу, который выразили объединившиеся в коалицию члены фракции Respekt и фракции Narva 2.0. Фракция Narva 2.0 откололась от фракции Narva, ее председателем стал Михаил Стальнухин.
По словам депутата фракции Respekt Яны Кондрашовой, сейчас трудно сказать, будет ли сформирована еще одна новая фракция, или коалиция будет состоять из фракции Narva и тех депутатов, которые откололись от фракции Respekt и Narva 2.0.
В связи с этим мэр убрал из совета Narva Vesi Елену Пахомову и Яна Саана, а на их места назначил Вадима Орлова и Анну Коваленко. Из совета Narva Linnaelamu убрали Михаила Стальнухина, Викторию Лутус и Александра Ефимова, а вместо них назначили Екатерину Платонову, Ирину Янович и Ян Саана.
В совете Нарвской больницы Марину Шурупову заменили на Надежду Черкашину, а в Narva Linna Arendus на места Черкашиной и Платоновой поставили Антона Николаева и Андрея Яковлева. Янович досталось место в совете Transservis-N (она заменила Пахомову), а Андрей Иванкив получил место в совете Narva Jäätmekäitlus.
Источники Rus.Postimees утверждают, что Владимир Жаворонков очень хочет получить место председателя горсобрания, которое сейчас заняла Татьяна Стольфат. Если коалиция будет создана, то есть большая вероятность, что Жаворонков это место получит.
«У Евграфова и Тоотса больше не было выбора, кроме как начать дергать людей. Именно тех, кто за плюшки готов оставаться где угодно, например, Наталья Умарова, или Черкашина, которая всегда хотела место в совете», - сказал Денис Ларченко, депутат фракции Respekt.
«Тоотс пытается быть мачо и делать вид, что он что-то делает. Хотя по факту каждый депутат знает, что его часто даже в городе нет, и мало какие вопросы он действительно решает. Эту коалицию они с Евграфовым попробуют тянуть вместе. На мой взгляд, Тоотс и Евграфов сейчас пытаются поднять информационную волну, пытаясь доказать, что мэр у нас не просто для мебели», - добавил депутат.
Комментируя ситуацию, при которой депутаты получили места членов советов, Ларченко процитировал Ильфа и Петрова, напомнив, что сначала - деньги, а потом - стулья. «Эти перебежчики показали свою готовность идти дальше с Тоостом и Евграфовым, и одновременно с тем показали Жаворонкову и Коваленко, что у них тоже совсем скоро будут тепленькие места», - сказал Денис, уточнив, что это его личная точка зрения, а не точка зрения фракции.
Вадим Орлов, который все еще официально находится во фракции Narva 2.0, заявил, что главная цель создания новой коалиции - принятие бюджета на 2025 год, а это очень важный для обеспечения жизни города документ. «Для его принятия в Городском собрании необходимо большинство депутатов, которые должны его детально обсудить, при необходимости, внести поправки и утвердить», - сказал Орлов.
Он добавил, что в нарвском горсобрании много межличностных конфликтов, которые мешают основной работе. «В такой ситуации трудно сформировать устойчивую коалицию. На мой взгляд, наиболее стабильной была бы коалиция фракций Narva и Narva 2.0, но для её создания несколько известных в Нарве политиков должны принять сложные решения», - считает депутат.
Алексей Евграфов, председатель фракции Narva заявил Rus.Postimees, что он активно работает над созданием новой коалиции, и задачей новой коалиции будет погасить существующее напряжение в горсобрании, продолжить работу до выборов в более спокойной атмосфере.
«По назначениям мэра уже можно предположить, кто будет в новой коалиции, и это показало людям, что в скором времени власть будет сосредоточена в руках именно этой коалиции», - отметил Евграфов.