«Тоотс пытается быть мачо»: по инициативе мэра в Нарве может появиться новая коалиция. Опять

«У Евграфова и Тоотса больше не было выбора, кроме как начать дергать людей. Именно тех, кто за плюшки готов оставаться где угодно, например, Наталья Умарова, или Черкашина, которая всегда хотела место в совете», - сказал Денис Ларченко, депутат фракции Respekt.

«Тоотс пытается быть мачо и делать вид, что он что-то делает. Хотя по факту каждый депутат знает, что его часто даже в городе нет, и мало какие вопросы он действительно решает. Эту коалицию они с Евграфовым попробуют тянуть вместе. На мой взгляд, Тоотс и Евграфов сейчас пытаются поднять информационную волну, пытаясь доказать, что мэр у нас не просто для мебели», - добавил депутат.

Комментируя ситуацию, при которой депутаты получили места членов советов, Ларченко процитировал Ильфа и Петрова, напомнив, что сначала - деньги, а потом - стулья. «Эти перебежчики показали свою готовность идти дальше с Тоостом и Евграфовым, и одновременно с тем показали Жаворонкову и Коваленко, что у них тоже совсем скоро будут тепленькие места», - сказал Денис, уточнив, что это его личная точка зрения, а не точка зрения фракции.