Банк Эстонии: цены настолько выросли, что люди все чаще совершают покупки за рубежом

Ряд областей, испытывавших трудности, смогли вновь начать расти, и в них продолжается дальнейший прогресс. Ожидается, что в следующем году экономический рост составит 1,6%, а в 2026-2027 годах - около трех процентов. В ближайшие два года рост цен будет оставаться близким к четырем процентам из-за повышения налогов, а затем замедлится. В ближайшие два года на рост налогов будет приходиться около трети роста цен.