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Банк Эстонии: цены настолько выросли, что люди все чаще совершают покупки за рубежом

Перевод: Дмитрий Рая
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Люди в Эстонии в последнее время очень тщательно считают свои деньги.
Люди в Эстонии в последнее время очень тщательно считают свои деньги. Фото: freepik.com

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, состояние экономики укрепилось, а экспорт приведет экономику Эстонии к росту на 1,6 процента в следующем году. Налоги составляют примерно треть предстоящего повышения цен.

Ряд областей, испытывавших трудности, смогли вновь начать расти, и в них продолжается дальнейший прогресс. Ожидается, что в следующем году экономический рост составит 1,6%, а в 2026-2027 годах - около трех процентов. В ближайшие два года рост цен будет оставаться близким к четырем процентам из-за повышения налогов, а затем замедлится. В ближайшие два года на рост налогов будет приходиться около трети роста цен.

Улучшение перспектив эстонской экономики отражается в росте экспорта. До сих пор спад во многом был связан с неудачами в экспортном секторе. Восстановление экспорта - необходимое условие для устойчивого подъема экономической активности.

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