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«Техники нет, трава по колено»: фирма, которой руководит высокопоставленный чиновник, перевернула представление об уборке улиц

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Ристо Айм.
Ристо Айм. Фото: Foto saatest.

На этот раз с Kuuuurija связался житель Пярну Мирко, который уже давно ведет в своем регионе бизнес, связанный с работами по озеленению.

«Моя фирма занимается обслуживанием зеленых зон в Пярну. Летом косим траву, предоставляем услуги дворника, который у меня на окладе. Еще на нас опорожнение мусорных баков, обслуживание автобусных павильонов. Осенью - уборка листьев, а зимой - очистка тротуаров от снега», - описывает он.

До недавнего времени Мирко отвечал за уборку и обслуживание пярнуского района Май, который простирается от моря до района Раэкюла: «С одной стороны море, а с другой - река. В нашем ведении находилось более 70 гектаров земли».

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