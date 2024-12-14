«Техники нет, трава по колено»: фирма, которой руководит высокопоставленный чиновник, перевернула представление об уборке улиц

На этот раз с Kuuuurija связался житель Пярну Мирко, который уже давно ведет в своем регионе бизнес, связанный с работами по озеленению.
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«Моя фирма занимается обслуживанием зеленых зон в Пярну. Летом косим траву, предоставляем услуги дворника, который у меня на окладе. Еще на нас опорожнение мусорных баков, обслуживание автобусных павильонов. Осенью - уборка листьев, а зимой - очистка тротуаров от снега», - описывает он.