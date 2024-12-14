«Техники нет, трава по колено»: фирма, которой руководит высокопоставленный чиновник, перевернула представление об уборке улиц

«Моя фирма занимается обслуживанием зеленых зон в Пярну. Летом косим траву, предоставляем услуги дворника, который у меня на окладе. Еще на нас опорожнение мусорных баков, обслуживание автобусных павильонов. Осенью - уборка листьев, а зимой - очистка тротуаров от снега», - описывает он.

До недавнего времени Мирко отвечал за уборку и обслуживание пярнуского района Май, который простирается от моря до района Раэкюла: «С одной стороны море, а с другой - река. В нашем ведении находилось более 70 гектаров земли».