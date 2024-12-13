Таллинн торжественно провозглашен Спортивной столицей Европы

Таллинн стал 25-й Европейской столицей спорта, приняв эстафету от итальянского портового города Генуя. Ранее этот престижный титул носили такие города, как Мадрид, Стокгольм, Копенгаген, Варшава, Дублин, Лиссабон, София, Милан и Прага.

Получая почетное звание, вице-мэр Таллинна Каарель Оя подчеркнул, что это большая честь для города. «Мы проделали масштабную подготовительную работу и продолжим трудиться, чтобы оправдать звание Европейской столицы спорта и соответствовать ценностям, которые оно символизирует», – отметил он.

В 2025 году Таллинн намерен уделить особое внимание популяризации активного образа жизни и вовлечению в спортивные мероприятия тех, кто ранее оставался в стороне от подобных инициатив.

«В год, когда Таллинн носит почетное звание Спортивной столицы Европы, наша цель – предоставить жителям города и его гостям максимум возможностей для занятий спортом. При создании программы мы постарались охватить самые разнообразные виды спорта, чтобы каждый мог найти занятие по душе и открыть для себя источник вдохновения», – отметил Оя.