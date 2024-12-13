На церемонии в Брюсселе Президент Ассоциации европейских столиц и городов спорта (ACES Europe) Джан Франческо Лупателли и комиссар ЕС по культуре и спорту Гленн Микаллеф торжественно передали Таллинну титул Европейской столицы спорта 2025 года.
Таллинн торжественно провозглашен Спортивной столицей Европы
Таллинн стал 25-й Европейской столицей спорта, приняв эстафету от итальянского портового города Генуя. Ранее этот престижный титул носили такие города, как Мадрид, Стокгольм, Копенгаген, Варшава, Дублин, Лиссабон, София, Милан и Прага.
Получая почетное звание, вице-мэр Таллинна Каарель Оя подчеркнул, что это большая честь для города. «Мы проделали масштабную подготовительную работу и продолжим трудиться, чтобы оправдать звание Европейской столицы спорта и соответствовать ценностям, которые оно символизирует», – отметил он.
В 2025 году Таллинн намерен уделить особое внимание популяризации активного образа жизни и вовлечению в спортивные мероприятия тех, кто ранее оставался в стороне от подобных инициатив.
«В год, когда Таллинн носит почетное звание Спортивной столицы Европы, наша цель – предоставить жителям города и его гостям максимум возможностей для занятий спортом. При создании программы мы постарались охватить самые разнообразные виды спорта, чтобы каждый мог найти занятие по душе и открыть для себя источник вдохновения», – отметил Оя.
Год Европейской столицы спорта будет разделен на 12 тематических месяцев, каждый из которых посвящен определенному виду активности. В январе в центре внимания окажутся лыжные виды спорта, в феврале – двоеборье, в марте – конькобежные дисциплины. Апрель будет посвящен пешим походам и скандинавской ходьбе, май – бегу, июнь – велоспорту. В июле акцент будет сделан на пляжных видах спорта, в августе – на командных играх, в сентябре – на ориентировании, в октябре – на фитнесе, в ноябре – на интеллектуальных играх, а в декабре – на диск-гольфе.
В рамках каждого тематического месяца совместно со спортивными союзами будет организовано как минимум одно крупное мероприятие, где опытные наставники помогут горожанам освоить новые навыки и поделятся полезными советами.
Официальное открытие программы Спортивной столицы Европы состоится 18 января на Таллиннском Певческом поле, которое превратится в лыжный центр. Искусственный снег, подготовленный с наступлением первых заморозков, станет площадкой для прыжков с трамплина, лыжных гонок, биатлона и горных лыж. Также здесь можно будет воспользоваться специальным оборудованием, разработанным для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься зимними видами спорта.
«Когда мы говорим о жителях Таллинна, мы имеем в виду абсолютно всех. Поэтому в нашей программе особое внимание уделено сотрудничеству с Эстонским паралимпийским комитетом, чтобы обеспечить доступность параспорта на всех уровнях. Кроме того, мы системно работаем над увеличением двигательной активности среди пожилых людей, а также совершенствуем условия для тренировок детей и молодежи», – подчеркнул Каарель Оя, рассказывая о долгосрочных целях мероприятий в следующем году.
Помимо Таллинна, звание спортивной столицы получили еще два города: Американской столицей спорта стал мексиканский Чиуауа, а Всемирной столицей спорта – Монако.
Получить больше информации о мероприятиях, проводимых под эгидой Спортивной столицы Европы, можно на сайте sport.tallinn.ee и на странице в Facebook Spordipealinn 2025.