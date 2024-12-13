Из-за риска прекращения поставок российского газа в Приднестровье Молдова вводит чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в сфере энергетики вводится сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря.

Инициатива исходила от премьер-министра Дорина Речана из-за того, что транзит газа через Украину может прекратиться с 1 января 2025 года.

Правительство Молдовы допускает, что возможна полная остановка поставок газа в Приднестровье, также может быть нарушена подача электроэнергии на правую часть Днестра. В связи с этим, как сообщает ProTV, у правительства должны быть все необходимые инструменты, чтобы принимать различные действия в случае чрезвычайной ситуации.

Власти Украины ранее в 2024 году неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. При этом Киев готов осуществлять транзит из других стран, заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 9 декабря подписал указ, которым ввел на 30 дней чрезвычайное положение из-за того, что Украина может прекратить транзит российского газа.

Как сообщали ранее российские СМИ, Россия и Молдова в конце ноября провели в Петербурге переговоры по поводу поставок газа. По их данным, российский «Газпром» заявил, что готов продолжить поставки газа в непризнанное Приднестровье через Турцию после того, как истечет транзитный договор с Украиной.