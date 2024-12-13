Атаки подобного рода не причиняют значительного ущерба государственным информационным системам России, однако серьезно подрывают репутацию российских служб безопасности. Для объективности стоит отметить, что несколько недель назад российским хакерам удалось на короткое время получить контроль над рядом украинских телеканалов и транслировать там свою информацию.

Несмотря на продолжающуюся кибервойну, ни одной из сторон пока не удалось надолго вывести из строя информационные системы противника. При этом изначально предполагалось, что Россия сможет на раннем этапе войны парализовать критически важную инфраструктуру Украины. Однако на практике более активной стороной в киберпространстве остается Украина.

Как сообщает издание Time, будущий президент США Дональд Трамп подверг резкой критике решение Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов по военным объектам на территории России. Хотя детали риторики не столь важны, по сути, своими заявлениями Трамп предоставил России возможность выстраивать давление на новую администрацию США и упустил шанс укрепить собственные позиции.

Бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел встречу в Пекине с председателем КНР. Китайский лидер продолжает называть войну России против Украины «украинским кризисом» и отметил необходимость следования трем ключевым принципам для урегулирования ситуации: предотвращение расширения зоны боевых действий, недопущение эскалации конфликта и отказ от провокаций, способных привести к применению более мощного вооружения.