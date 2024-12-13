Судебный юрист Европейского суда поддерживает охоту на волков в Эстонии

Европейский суд будет использовать предложения судебного юриста в своем окончательном решении, которое ожидается весной следующего года.

«Поскольку спор о разрешении охоты на волков находится на финальной стадии разбирательства в суде, мы ждем окончательной ясности, которая, надеюсь, позволит избежать любых неожиданностей в предстоящие охотничьи сезоны. Это также внесет ясность и уверенность в то, что защита волков в Эстонии гарантирована», - сказал руководитель отдела сохранения биоразнообразия Министерства климата Тимо Карк.

Государственный суд Эстонии обратился по делу об охоте на волка в Европейский суд для вынесения предварительного решения о том, какие критерии должны учитываться в соответствии с Директивой о средах обитания для определения благоприятного природоохранного статуса волков. Также возник вопрос о том, должна ли оценка быть сфокусирована на эстонской популяции волков или можно учитывать популяции соседних стран и балтийскую популяцию в целом.

В четверг было опубликовано заключение судебного юриста по этому делу, которое во многом совпадает с позицией эстонского государства: в нем подчеркивается, что государство может обеспечить защиту вида только в пределах своего государства. В то же время важно принимать во внимание статус трансграничных популяций, возможность распространения вида через границы и сотрудничать со странами, с которыми популяции являются общими.