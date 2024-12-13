Судебный юрист Европейского суда представил свои предварительные предложения по делу, начатому в 2020 году, поддержав позицию Эстонии по определению квот на охоту на волков и оценке их природоохранного статуса.
Судебный юрист Европейского суда поддерживает охоту на волков в Эстонии
Европейский суд будет использовать предложения судебного юриста в своем окончательном решении, которое ожидается весной следующего года.
«Поскольку спор о разрешении охоты на волков находится на финальной стадии разбирательства в суде, мы ждем окончательной ясности, которая, надеюсь, позволит избежать любых неожиданностей в предстоящие охотничьи сезоны. Это также внесет ясность и уверенность в то, что защита волков в Эстонии гарантирована», - сказал руководитель отдела сохранения биоразнообразия Министерства климата Тимо Карк.
Государственный суд Эстонии обратился по делу об охоте на волка в Европейский суд для вынесения предварительного решения о том, какие критерии должны учитываться в соответствии с Директивой о средах обитания для определения благоприятного природоохранного статуса волков. Также возник вопрос о том, должна ли оценка быть сфокусирована на эстонской популяции волков или можно учитывать популяции соседних стран и балтийскую популяцию в целом.
В четверг было опубликовано заключение судебного юриста по этому делу, которое во многом совпадает с позицией эстонского государства: в нем подчеркивается, что государство может обеспечить защиту вида только в пределах своего государства. В то же время важно принимать во внимание статус трансграничных популяций, возможность распространения вида через границы и сотрудничать со странами, с которыми популяции являются общими.
Судебный юрист также подчеркнул, что природоохранный статус популяции вида не может считаться благоприятным только на том основании, что более многочисленная популяция не была бы социально приемлемой, и что при оценке благоприятного природоохранного статуса должны учитываться наилучшие доступные данные и методы.
«Важно помнить, что мнение судебного юриста не является судебным решением. Хотя в большинстве случаев решение суда будет соответствовать мнению судебного юриста, это не всегда так. Решение суда ожидается весной», - сказал Карк.
НКО Eesti Suurkiskjad («Крупные хищники Эстонии») подала апелляцию на постановление Департамента окружающей среды об установлении квоты на охоту на волков в 2020 году, заявив, что квота на охоту слишком высока, что она ставит под угрозу популяцию волков в Эстонии, а также что установление квоты не основано на научных фактах и не соответствует целям охраны природы.
И административный суд, и окружной суд отклонили апелляцию, признав решение Департамента окружающей среды законным. После этого организация обратилась в госсуд и попросила его обратиться в Европейский суд с просьбой вынести предварительное решение о том, может ли охота на волков в Эстонии противоречить требованиям ЕС по охране природы.