ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Переход к эстоноязычному образованию: кто его саботировал и что с ним станет

Смысл изменений в образовании Эстонии - движении его русскоязычной части навстречу эстонской вплоть до превращения в единую систему. Местный русский политикум, основную часть которого составляют центристы, долгое время саботировал эту деятельность.

Сохрани Сависаар и его окружение в 2016 году влияние в Центристской партии, их бутафорская борьба за сохранение русскоязычного образования могла бы продолжаться еще долго. Но беда пришла откуда не ждали, и имя ей - Юри Ратас.

В 2016 году новый лидер центристов, не отличавшийся харизмой и конструктивными идеями, сразу почувствовал готовность однопартийцев подчиниться, и стал реализовывать специфический курс, направленный на реализацию собственных личных амбиций.

Ожидания избирателей были более всего связаны с русским вопросом. Вместо этого в 2016-2019 году Центристская партия проявляла клиническое равнодушие к исполнению своих предвыборных обещаний, хоть и получала в тот период 70% голосов от «русских».

Центристам в голову не приходило, что влияние партии начинает стремительно падать. Выросло новое поколение местных «русских», осознавших преимущества проживания в Эстонии, привыкших к нынешней роли эстонского языка. Немногие из них бывали в России, и стараются отправить детей в школу, где на хорошем уровне изучается эстонский, часто просто в эстонский детсад или школу. Центристы бездарно потеряли время. Критически важная перезагрузка партии не состоялась. Это стало началом конца.