Одной из главных помех при осуществлении перехода на эстонское школьное образование остается дефицит кадров. Валерий Сайковский пишет, что пусть некоторые центристы до сих пор обвиняют правительство реформистов в неподготовленности перехода, на самом деле им стоит посмотреться в зеркало и объяснить свое бездействие в 2017-2021 годах.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Переход к эстоноязычному образованию: кто его саботировал и что с ним станет
Смысл изменений в образовании Эстонии - движении его русскоязычной части навстречу эстонской вплоть до превращения в единую систему. Местный русский политикум, основную часть которого составляют центристы, долгое время саботировал эту деятельность.
Сохрани Сависаар и его окружение в 2016 году влияние в Центристской партии, их бутафорская борьба за сохранение русскоязычного образования могла бы продолжаться еще долго. Но беда пришла откуда не ждали, и имя ей - Юри Ратас.
В 2016 году новый лидер центристов, не отличавшийся харизмой и конструктивными идеями, сразу почувствовал готовность однопартийцев подчиниться, и стал реализовывать специфический курс, направленный на реализацию собственных личных амбиций.
Ожидания избирателей были более всего связаны с русским вопросом. Вместо этого в 2016-2019 году Центристская партия проявляла клиническое равнодушие к исполнению своих предвыборных обещаний, хоть и получала в тот период 70% голосов от «русских».
Центристам в голову не приходило, что влияние партии начинает стремительно падать. Выросло новое поколение местных «русских», осознавших преимущества проживания в Эстонии, привыкших к нынешней роли эстонского языка. Немногие из них бывали в России, и стараются отправить детей в школу, где на хорошем уровне изучается эстонский, часто просто в эстонский детсад или школу. Центристы бездарно потеряли время. Критически важная перезагрузка партии не состоялась. Это стало началом конца.
Ничто не мешало Ратасу постепенно идти к карьерным целям - сначала образовать коалицию с реформистами в 2016 году, лично возглавив МИД или Минэкономики. Партия спокойно готовилась бы к схватке за полноценное лидерство в 2019 году. Но в 2016 году ради премьерства он возглавил коалицию с «Отечеством», а в 2019-м - уже с EKRE.
Это стало электоральным суицидом. С 2019 года партия лишь теряла голоса. Такова цена быстрой реализации мечты Ратаса о премьерстве.
Майлис Репс и ее образовательная контрреволюция
Казалось бы, у Центристской партии были все ресурсы, столичные и государственные, организационные (центрист во главе правительства), чтобы решать проблемы русского электората, и можно было думать, что скоро наступит их звездный час.
Но случилось иное. В начале 2017 года министр образования Майлис Репс выступила в СМИ с обещанием в течении двух лет разработать методики преподавания эстонского языка для русских школ. Следствием этого стало выделение 3 млн евро на улучшение преподавания эстонского в некоторых столичных гимназиях.
Но вместо радости педагогов появились претензии Госконтроля в связи с отсутствием отчетности об их расходовании. Дело дошло до «клиники» - на волне «забывчивости» центристов EKRE начала активную «русскую» деятельность в Ида-Вирумаа и не только.
В интервью ERR от 4 мая 2017 года, забыв свои обещания методик, Майлис Репс уже обсуждала проблемы образования в таком разрезе, что все предшественники виноваты, предложения реформистов о переходе к единому образованию не заслуживают доверия, только она начала заниматься проблемами образования по существу, а предшественники занимались этим только перед выборами.
В реальности именно во время министерства Юргена Лиги и Марис Лаури в 2015-2016 году ежегодная индексация зарплат учителей стала системной. В то время, когда в 2017-2019 году министр Майлис Репс занималась демагогией, реформистка Лийна Керсна «терроризировала» профильную комиссию парламента предложениями о деталях реализации перехода к единому образованию.
Многие русские центристы до сих пор настойчиво обвиняют реформистов в неподготовленности перехода, хотя должны посмотреть в зеркало и объяснить собственное бездействие в 2017-2021 году, в том числе и отсутствие обещанных тогда методик преподавания.
Процесс сдвинулся с мертвой точки
В ноябре 2021 года переход к единому образованию стал официальной стратегией государства, а реализация началась под руководством нового министра Лийны Керсна (2021-2022). Процесс приобрел корректный вид, с необходимыми регуляциями и понятным графиком реализации.
Кратковременное пребывание Тыниса Лукаса на посту министра ничего не изменило. После выборов марта 2023 года образование возглавила Кристина Каллас. Системная деятельность в духе Лийны Керсна продолжается. В центре внимания проблемы недостатка кадров. Там, где финансовыми инструментами можно решить проблему, это и происходит (дополнительная зарплата для педагогов в Ида-Вирумаа).
К счастью, в этом году сменилась власть в столице и с большим опозданием начало что-то происходить в самом богатом самоуправлении. Впереди гигантский объем работы на всех уровнях.
Есть серьезные претензии к государству
В начале 2010-х можно было поразиться количеству работников Innove, целевого учреждения Минобразования по методикам и контролю знаний. Вместе с региональными филиалами там был 421 работник. Система образования бурлит во многом по политическим причинам, и потерявшие власть центристы намеренно создают картину мира далекую от реальности. Но трудно избежать субъективного ощущения, что государство сделало не все для использования вышеописанного ресурса в полном объеме.
Важно признать, что последние три года благодаря министру Лийне Керсна и ее последователям ситуация с методиками и использованием современных подходов существенно улучшилась. Хотя всегда есть пространство для роста. Почему бы не найти дополнительные возможности для комплексного подхода на пересечении русскоязычного образования и решения вопросов интеграции, прежде всего украинских беженцев?
После смены власти в столице открылись новые возможности для увеличения эффективности образования в Таллинне.
Осталось мало времени для решения проблемы
Основные действия, связанные с переходом, должны произойти в ближайшие 3-4 года. Критически важно, чтобы нынешние проблемы госбюджета не создали критических проблем для его реализации. В этот период должна запуститься в новом виде начальная школа. Из начальной школы в основную перейдут первые ученики «нового образца».
Для развития эстонского общества было бы целесообразно, чтобы на парламентских выборах 2027 года поддержку избирателей получили партии и политики, оказавшиеся в состоянии сдвинуть с места воз именно проблем образования.
За работу, господа! Подготовительный период затянулся.