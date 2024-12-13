Департамент статистики: каждый пятый зарегистрированный брак в Эстонии – межнациональный

В Эстонии проживают представители 217 разных национальностей. Больше всего супружеских пар (2527 за последние пять лет) насчитывается между эстонцами и русскими.

Далее по численности следуют пары между украинцами и русскими (738), пары между украинцами и эстонцами (481), пары между русскими и белорусами (227) и пары между эстонцами и финнами (132).

Фото: Департамент статистики

Среди всех заключенных за пять лет межнациональных браков 8,2% было зарегистрировано за рубежом, больше всего в 2019 году (9,8%).

При этом жители Эстонии вступают в брак все в более позднем возрасте. Если в 1993 году 60-70% вступающих в брак людей были младше 30 лет, то в 2023 году 24% вступающих в брак мужчин было младше 30 лет, среди женщин этот показатель составил 34%.